Des détails sur l’un des prochains Nokia sous Android fuitent

Il s’agirait enfin d’un smartphone haut de gamme.

Depuis le come-back de Nokia, trois smartphones Android ont été dévoilés par HMD, le partenaire de la marque finlandaise.

Mais jusqu’à présent, HMD ne s’est pas encore aventuré dans le segment haut de gamme.

Les trois smartphone, le Nokia 3, le Nokia 5 et le Nokia 6, appartiennent tous à l’entrée de gamme et à la gamme intermédiaire.

Cependant, selon les rumeurs, l’un des deux prochains modèles, le Nokia 9, serait un haut de gamme

La semaine dernière, notre confrère FrAndroid a indiqué avoir pu tester le smartphone avant même qu’il ne soit annoncé. Cela a permis d’obtenir une idée des caractéristiques.

D’après FrAndroid, le Nokia 9 se positionne bien dans le haut de gamme.

Même si, sur le prototype qu’il a testé, le design était caché par une protection, les orifices pour la prise jack et l’USB Type-C montrent une coque en aluminium.

Le double capteur photo, que l’on a également vu sur une vidéo trouvée par l’expert en fuites Evleaks, est présent.

Et le fonctionnement serait similaire à ce que proposent certains modèles Huawei.

Huawei n'a plus le monopole du capteur monochrome pour ses smartphones… Plus ce week-end. (cc @evleaks) pic.twitter.com/usz9tg8c94 — Manu (@Nobunagashi) May 19, 2017

En revanche, les images obtenues n’étaient pas particulièrement bonnes, selon l’avis de FrAndroid (mais on rappelle qu’il ne s’agissait que d’un prototype).

L’écran, quant à lui, serait un WQHD (1440x 2560 pixels) de 5,27 pouces. Sous le capot, on aurait tout ce qui caractérise les smartphones haut de gamme de 2017, à savoir une plateforme Snapdragon 835 et 4 Go de RAM. Et le Nokia 9 pourrait sortir sous Android 7.1.1 avec une interface très proche de celle qui a été conçue par Google (donc, pas beaucoup de customisation).

Bien sûr, en attendant l’officialisation du Nokia 9 et du Nokia 8, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes.

(Source)