Deux mystérieux smartphones Nokia en balade sur la toile

Le premier smartphone haut de gamme de Nokia après son come-back vient peut-être de fuiter en vidéo.

Lorsque la société Nokia avait vendu sa division mobile à Microsoft, on pensait qu’elle se retirait définitivement du marché. Cependant, après avoir récupéré le droit d’utiliser sa marque, Nokia a signé un deal de brand-licencing avec la société HMD Global, qui fabrique et vend désormais les mobile Nokia.

Au Mobile World Congress, HMD a levé le voile sur trois nouveaux smartphones. Et il se pourrait que le modèle suivant vienne de fuiter sur Vimeo.

This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS

— Evan Blass (@evleaks) May 16, 2017