Le directeur de la sécurité de Facebook démissionne (et ne sera pas remplacé)

Alex Stamos a récemment indiqué qu’il démissionnait de son poste de directeur de sécurité chez Facebook. Il ne sera pas remplacé.

Dans un post Facebook daté du 1er août, l’homme à la tête de la sécurité annonce qu’il quitte son poste, précisant que son dernier jour au sein de l’entreprise aurait lieu le 17 août. Stamos se dit « fier de travailler avec certains professionnels de la sécurité les plus compétents et les plus dévoués au monde dans l’un des environnements de menaces les plus difficiles auxquels fait face toute entreprise de technologie ». Concernant la suite de ses activités professionnelles, il est prévu qu’il se joigne à l’université de Stanford dès la rentrée afin de travailler en tant qu’enseignant et que chercheur. L’homme lancera également un cours portant sur « les techniques offensives et défensives » tout en continuant de se pencher sur la compréhension et la prévention à l’égard de « l’utilisation abusive de la technologie ».

Pour rappel, cela faisait trois ans qu’Alex Stamos officiait chez Facebook, après avoir été en charge de la sécurité chez Yahoo! pendant quelques années. Au sein de l’entreprise, le directeur de la sécurité était connu pour ses réponses franches et sa stratégie pro-active. Très exposé depuis l’affaire Cambridge Analytica, Stamos a contribué à la dernière opération visant à endiguer une campagne d’influence portant sur les élections américaines.

De plus, il semblerait que le directeur de la sécurité ait eu quelques différends avec la directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg. Le désaccord aurait porté sur la réaction à adopter suite aux révélations portant sur l’ingérence russe. Il a ensuite pris la parole publiquement sur Twitter lors du scandale Cambridge Analytica, indiquant : « Kogan [Aleksandr Kogan, le chercheur qui a créé le quizz Thisisyourdigitallife] n’a contourné aucun contrôle technique ou exploité de défaut dans notre logiciel ». Les tweets ont été supprimés peu après.

Quant à Sheryl Sandberg, elle a réagi en indiquant « se réjoui[r]de collaborer avec lui dans son nouveau rôle ».

Pas de nouveau directeur

Pour sa part, le réseau social n’a pas prévu de remplacer Alex Stamos par un autre directeur, un point qui divise puisque la sécurité de Facebook est sous les projecteurs depuis les révélations d’il y a six mois. The Verge indique que plutôt que de construire une nouvelle unité, l’entreprise l’a dissous et collaborera avec des ingénieurs de sécurité intégrés à d’autres divisions. L’entreprise explique : « Nous ne nommons pas de nouveau chef de la sécurité, puisque plus tôt cette année, nous avons intégré nos ingénieurs de sécurité, analystes, enquêteurs et autres spécialistes dans nos équipes de produits et d’ingénierie pour mieux faire face aux nouvelles menaces de sécurité auxquelles nous sommes confrontés ».