Disney+ a-t-il pensé à la protection de vos enfants ?

Disney et tous ses personnages occupent une place bien particulière dans la vie de beaucoup de personnes, et la plateforme de streaming Disney+ ne fera qu’accentuer cette passion pour le géant américain. Cependant, Disney ne se concentre plus seulement sur Mickey et ses amis, la société comprend désormais l’univers Marvel, Star Wars, et les contenus de la Fox. Soit une multitude de films et séries qui peuvent ne pas convenir aux enfants.

Derrière son apparence, la question du contrôle parental se pose inévitablement. Disney semble déjà avoir réfléchi à la question, et cherche à mettre en place un système permettant de configurer les profils. Comme il est déjà possible de le faire sur Netflix, en configurant un compte approprié aux enfants, seuls les contenus vérifiés par la plateforme seront accessibles.

Toutefois, ce système n’est pas très souple, un enfant de 7 ans peut regarder plus de contenus qu’un enfant de 4 ans par exemple, or le profil enfant reste le même pour n’importe qui. À ce jour, Disney n’a pas communiqué sur l’éventualité de personnaliser les filtres de ce compte, mais il semblerait qu’avec le temps cette fonction sera disponible.

Comme on l’a déjà écrit par le passé, Disney+ s’apprête à casser les codes du streaming en proposant 4 flux simultanés sur un compte et ceux pour l’offre initiale. Cela signifie qu’une famille pourrait profiter de « The Mandalorian », la nouvelle série originale à venir dans l’univers de Star Wars sur une tablette dans une pièce, « Magic of the Animal Kingdom » de National Geographic sur un smartphone dans une autre pièce, « Captain Marvel » sur le grand écran du salon et pour finir « Le Monde de Nemo » dans la salle de jeux.

Disney+ sera lancé le 12 novembre prochain aux États-Unis, et le moins que l’on puisse c’est que le service de streaming est extrêmement attendu. Netflix, son concurrent, commence d’ailleurs à anticiper le succès de Disney+ en mettant le paquet sur les programmes jeunesse, le leader du streaming aurait investi des milliards de dollars pour conserver sa position.