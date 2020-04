Disney+ corrigera bientôt le problème d’affichage sur la série Les Simpsons

Disney+ sort le 7 avril en France, si la nouvelle date de lancement de la nouvelle plateforme de SVOD est bien actée. Parmi son catalogue de films et séries, on peut noter la présence des plus de 30 saisons de la série Les Simpson, aux millions de fans à travers le monde.

Malheureusement, depuis le lancement de Disney+ le 13 novembre 2019 aux États-Unis, la communauté de la petite famille de Springfield regrettait que le service diffuse les précédents épisodes en définition 16:9, au lieu du format 4:3 original. Sur Twitter, certains avaient montré leur déception en comparant des scènes populaires, dans leur format normal ou étiré.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl — Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019

Dans la comparaison ci-dessus, c’est l’intérêt même de la scène qui est coupée. Les trois cuves de la bière Duff vendent trois produits différents, alors que leur conduit d’alimentation est le même pour toutes. Autrement, le fait d’étirer l’écran grossissait beaucoup les personnages, comme il est possible de le constater ci-dessous.

Not only are the classic Simpsons episodes on Disney+ awkwardly cropped, but they’re stretched in a lot of places too. Bart’s head looks 4 inches wider here: pic.twitter.com/fCpmTPasGj — Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019

Disney+ va corriger le problème

Dans un tweet publié hier, Disney+ est revenu sur le problème. La plateforme a informé ses fans en leur expliquant que le problème serait normalement résolu au mois de mai prochain. « Nous apprécions la patience de nos fans et travaillons à rendre les 19 premières saisons (et une partie de 20) des Simpson disponibles en versions 4:3 sur Disney Plus. Nous espérons y parvenir d’ici la fin mai » peut-on lire.

À quelques jours du lancement de la plateforme de streaming, nous vous proposons d’aller découvrir notre test et avis Disney+. Nous avons pu mettre la main sur le service grâce à notre présence au Canada, où Disney+ est arrivé le 13 novembre 2019. Pour rappel, l’abonnement au catalogue se résume à une seule et même offre, pour un prix de 6,99 € par mois.