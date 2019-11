Disney+ a oublié un détail important dans la diffusion des Simpsons

Ils étaient plus de 10 millions à découvrir Disney+ à sa sortie, le 13 novembre dernier. La nouvelle plateforme de streaming rencontre un beau succès, mais sa popularité a plongé son service dans une série de bugs qui aura fait attendre les abonnés pendant de longues heures.

Si ce petit problème devrait rapidement être régulé, un autre va persister jusqu’en 2020, et résulte d’une erreur interne, et spécifique à un programme en particulier : les Simpsons. Pour pouvoir correspondre aux nouveaux formats d’écrans télévisés, Disney+ a adapté les épisodes de la série américaine à succès en 16:9. Un ratio qui pose problème, alors que les contenus originaux étaient définis en 4:3.

Ce qui s’apparentait être une bonne idée, a finalement conduit les fans de Simpsons à faire part de leur déception sur Twitter. En modifiant le ratio d’écran des épisodes de la série, Disney+ a dû rogner une partie de chacune des scènes, limitant ainsi le champ de vision, et écartant certaines mises en scène comique, comme le démontre le tweet ci-dessous.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl

— Tristan Cooper (@TristanACooper) 12 novembre 2019