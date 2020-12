Disney+ fait le plein de nouveautés à l’approche de Noël, et annonce son plan sur le long terme

Hier, The Walt Disney Company organisait son Disney Investor Day 2020, ce fut l’occasion de faire le bilan sur l’année et d’annoncer de nombreuses nouveautés à venir. Cette période est particulière pour tout le monde, et notamment pour le secteur du streaming. Les mesures prises pour endiguer la pandémie, dont les confinements, ont permis aux nombreuses plateformes de SVOD de voir leur nombre d’abonnés exploser.

Plus tôt dans l’année, Disney avait dévoilé son plan pour tenter de combler le manque à gagner provenant de la fermeture de ses parcs et des salles de cinéma. À cette période, The Walt Disney Company comptait grandement sur sa plateforme de streaming pour garder la tête hors de l’eau. Disney a annoncé que certaines créations originales, comme on l’a vu avec Mulan, seront disponibles uniquement depuis Disney+. Certains de ses concurrents comme HBO Max vont faire encore plus fort, puisque son propriétaire, WarnerMedia, prévoit de sortir l’ensemble de ses productions de 2021 en simultané au cinéma et sur la plateforme.

Disney+ au centre des annonces.

Lors de cet Investor Day 2020, Disney a profité de l’événement pour annoncer avec fierté que Disney+ compte désormais 86 millions d’abonnés. Évidemment, la société ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et prévoit également d’enrichir davantage son offre. À l’approche de Noël, la période la plus propice pour passer du temps au chaud devant un Disney, la plateforme de SVOD proposera « Soul » en exclusivité. Et bonne nouvelle, il ne faudra pas payer de suppléments pour profiter de la dernière production Disney. Par la suite, « Raya et le dernier dragon » devrait prendre le même chemin, si les salles de cinéma ne rouvrent pas avant.

Mauvaise nouvelle, Disney+ passera de 6,99 euros par mois, à 8,99 euros dès le mois de février. Pour les abonnés, cette hausse du tarif prendra effet en août 2021.

Over the next few years, roughly 10 @Marvel series, 10 @StarWars series, 15 Disney live action, @DisneyAnimation, and @Pixar series, plus 15 all-new Disney live action, Disney Animation, and Pixar features will be released directly on @DisneyPlus. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Ces annonces ne marquent que le début d’un large virage numérique anticipé depuis déjà quelque temps par The Walt Disney Company. Hier, la société a annoncé que Disney devrait accueillir 15 séries Disney (en live action ou animées), 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, et 15 autres créations originales Disney en live action ou produits par Pixar.