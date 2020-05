Disney : Hercules et Tarzan, bientôt en live-action ?

Du côté de Disney, les films en live-action ont la cote. Si on aimerait bien que certains films encore ignorés aient finalement le droit à une cure de rajeunissement, les choses se mettent petit à petit en place. Il faut dire que le catalogue massif de Disney demande un peu de temps et surtout des choix. Au cours du dernier week-end, le processus a connu une accélération radicale puisque l’on aurait eu la confirmation de deux nouveaux films : Tarzan et Hercule.

Disney passe à la vitesse supérieure

La première confirmation est tombée à travers le site The Hollywood Reporter. Disney aurait donc lancé l’adaptation en prises de vues réelles du film Hercule, en adaptant le film animé de 1997. Joe et Anthony Russo, les réalisateurs d’Avengers : Endgame sont impliqués dans le projet comme producteurs. Dave Callaham (Wonder Woman 1984) aurait pour sa part été choisi pour le script. On ignore en revanche quel sera le réalisateur qui sera choisi pour ce projet. La question du casting ne semble pas encore avoir avancé non plus, et on avoue une certaine curiosité à l’idée de savoir qui incarnera le demi-dieu.

Puis, au cours du week-end, on a appris qu’un second film serait en préparation du côté des adaptations live-action de Disney. Il s’agit cette fois de Tarzan. L’information révélée par le journaliste spécialisé Daniel Richtman n’a pas encore été confirmée. Le timing peut toutefois sembler surprenant puisqu’un autre film, La Légende de Tarzan, est sorti en 2016. C’est Warner Bros qui était alors aux manettes de cette adaptation, dans laquelle Tarzan était incarné par l’acteur Alexander Skarsgard et Jane Porter était jouée par Margot Robbie. A noter que Samuel L. Jackson était aussi au casting du film. Reste à savoir si cette seconde adaptation sera bien confirmée.