Disney+ : Kang le Conquérant débarque dans le MCU grâce à Loki

Si on est honnêtes, parmi les prochaines séries Marvel de Disney+, il y en a une en particulière qui attire notre attention (sans même parler de celles dont on ignore tout pour l’instant). Il s’agit de la série Loki, qui va nous permettre de trouver à l’écran le génial Tom Hiddleston. Alors qu’elle est en plein tournage et qu’une saison 2 est déjà annoncée, la série se dévoile peu à peu, entre casting et personnages.

Loki face aux autorités temporelles

Récemment, c’est l’actrice Gugu Mbatha-Raw, vue dans The Morning Show ou Brooklyn Affairs qui s’est vue offrir le rôle féminin principal de la série, même si on ignore encore de qui il s’agit. Au-delà de Loki / Tom Hiddleston, on sait déjà qu’elle sera accompagnée à l’écran par Sophia Di Martino (Yesterday, Flowers) et Owen Wilson (Minuit à Paris, La famille Tenenbaum). Mais, c’est désormais du côté du méchant potentiel de la série que l’on en apprend un peu plus.

On le sait, cette série nous permettra de voir un Loki en possession du Tesseract, et s’en servira notamment pour se téléporter. Pour ceux qui sont perdus,c ‘est parce qu’il s’agit du Loki de Avengers : Endgame, qui le vole au nez et à la barbe de tout le monde. Mais ses envies de voyages intempestifs vont lui poser quelques problèmes quand il va rencontrer la « Time Variance Authority », une organisation chargée de surveiller le multivers et le respect de la chronologie. On le sait notamment grâce au teaser diffusé lors du SuperBowl, dans lequel il portait un uniforme avec le logo de l’organisation.

Or, selon Illuminerdi, cela permettra de présenter le personnage de Kang le Conquérant. Ce méchant fait en effet partie de l’organisation temporelle mais est aussi un ennemi récurrent des Avengers dans de nombreux comics. Il vient du 30e siècle et possède donc le pouvoir de contrôler le temps. Un profil qui ouvre des possibilités pour le MCU.