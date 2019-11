Disney+ : la série Loki se dévoile (un petit peu)

Disney+ vient de débarquer aux Etats-Unis et au Canada. Pour la France et la majorité de l’Europe, il faudra attendre le 31 mars 2020. Parmi les projets qui nous intéressent déjà particulièrement, il y a notamment les séries Marvel. Parce que la franchise a beaucoup à se faire pardonner dans le registre, mais aussi parce qu’il y a certains personnages majeurs, comme Loki, le dieu du mensonge et de la duperie, véritable anti-héros particulièrement attachant.

Loki, une série pleine de promesses

Tom Hiddleston, le génial acteur qui incarne le frère de Thor, nous avait déjà annoncé la couleur l’an dernier. La série ne devrait pas nous décevoir. C’est lui qui garde bien entendu le rôle. Mais son producteur exécutif, Stephen Broussard vient de se confier dans « Marvel Studios : Exploring the Universe« , une vidéo mise en ligne mardi 12 novembre.

Il explique plusieurs choses dans cette vidéo. La série sera tout d’abord l’occasion de découvrir le côté humain de Loki, ce qui permettra sans doute de continuer à explorer sa transition de vilain à héros (on l’espère).

Toutefois, on sait aussi que la série, s’intéressera à la version 2012 de Loki, celui qui s’est échappé avec le Tesseract, durant Avengers : Endgame. Or, il devrait faisant honneur à sa réputation, voyager dans le temps, et modifier le cours des événements. On ignore encore à quelle époque il se rendra. Comme l’a récemment dit Tom Hiddleston dans une interview en parlant du Tesseract.

« Mais que va donc faire Loki avec ça »

On sait aussi, ce qui permet d’ajouter une certaine dose d’intrigue, que la série sera liée au film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, le second épisode des aventures du Sorcier Suprême. Reste à voir quelle sera aussi l’importance de ces liens, un sujet qui fait encore débat.