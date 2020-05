Disney+ : Mauvaise nouvelle pour le spin-off de Agents of SHIELD

Il y a quelques jours, on vous parlait de la bande-annonce de la dernière saison de Agents of SHIELD. Des images explosives qui augurent du meilleur pour la fin du programme qui aura su s’inscrire dans la durée (même si c’est de façon très inégale). Mais, pour la suite, de nombreux fans espéraient une belle annonce, en l’occurrence un spin-off, dédié à un personnage devenu central dans l’univers Marvel TV : Quake. Une super-héroïne incarnée par l’actrice Chloe Bennet.

Agents of SHIELD, la fin de l’aventure

Mauvaise nouvelle, selon ses propres confidences, le spin-off sur son personnage n’est pas du tout au programme pour Disney+. Interrogée dans une séance de questions-réponses sur son compte Twitter, Chloe Bennet a souligné que non, il n’y avait pas de programme en route. Une situation qui semble l’attrister.

J’aimerais que cela soit vrai. Mais il n’y a pas de projet. Je n’ai rien entendu à ce sujet en dehors des messages sur Twitter.

I wish that were true… but they aren’t… I haven’t heard anything about that besides on twitter 😞 https://t.co/McSkx345YJ — Chloe Bennet (@chloebennet) May 18, 2020

Agents of SHIELD, la série Marvel qui aura donc droit bientôt à une septième saison, est tout simplement la plus longue série Marvel. Un succès qui est sans doute en partie lié au canal de diffusion : ABC. Les séries Netflix, souvent jugées supérieures d’un point de vue qualitatif (notamment Daredevil) ont été confrontés à une chaîne plus exigeante et surtout à un accord parfois branlant entre la plateforme de streaming et Disney.

Dans le même temps, Marvel est en train de réorganiser sa production. Ainsi, Runaways et Cloak and Dagger ont tous les deux été annulés. Dans le même temps, Disney+ prépare l’arrivée de ses nouveaux programmes comme She-Hulk, Moon Knight et Ms. Marvel. Mais, on aurait pu espérer que les personnages de la série Agents of SHIELD, qui est en partie intégrée au Marvel Cinematic Universe, auraient le droit à un petit avantage… Il n’en sera visiblement rien.

