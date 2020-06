Disney+, Netflix : voici les 7 séries, films et docus à (re)voir ce week-end

En attendant le début du mois de juillet et l’arrivée de nouveaux contenus sur Netflix, nous vous avons préparé notre habituelle liste de films, séries et documentaires à voir ou revoir sur la plateforme de streaming et sur Disney+.

Découvrir Disney+

7 films et séries à voir sur Netflix et Disney+

Le film sportif : Nuit de la glisse : Magnetic (Netflix)

Disponible sur Netflix, ce film raconte comment des sportifs adeptes de sensations fortes traversent le monde pour trouver des défis encore plus ambitieux. De quoi passer par la Nouvelle-Zélande, le Pakistan ou encore Tahiti.

Le documentaire inspiré de faits réels : Team USA : Scandale dans le monde de la gymnastique (Netflix)

Dévoilé sur Netflix il y a peu, ce documentaire inspiré de faits réels revient sur la révélation des abus sexuels qui ont eu lieu au sein de la fédération américaine de gymnastique. Il retrace les crimes de Larry Nassar, médecin de l’équipe nationale reconnu coupable de pédophilie.

Le film : Welcome back (Netflix)

Dévoilé en 2015, ce film disponible sur Netflix raconte comment un consultant en armement rencontre un militaire de l’armée de l’air américaine lors d’une mission à Hawaï. Dans le même temps, il tente de renouer le contact avec un amour de jeunesse. Au casting, Emma Stone, Bradley Cooper ou encore Bill Murray.

La série feel-good : New Girl (Netflix)

Initialement diffusée sur la Fox à partir de 2011, cette série a fait son arrivée —en intégralité sur Netflix. Elle suit la vie de Jess, une jeune femme qui a besoin de trouver un nouvel appartement après sa rupture. Dans sa recherche, elle tombe sur la colocation de Nick, Schmidt et Coach.

New Girl compte sept saisons d’une vingtaine d’épisodes de 20 minutes.

Le film classique : Rasta Rockett (Disney+)

Inspiré de faits réels, ce film signé Disney retrace les aventures d’une équipe jamaïcaine qui part participer à l’épreuve de bobsleigh à quatre aux Jeux Olympiques d’hiver de Calgary.

Le dessin animé : Là-haut (Disney+)

Dévoilé par Pixar en 2009, ce dessin animé suit les pérégrinations d’un vendeur de ballons un peu aigri qui décide de vivre son rêve en attachant des millions de ballons à sa maison pour s’envoler vers d’autres contrées. Sauf qu’il se rend compte qu’il n’est pas tout seul à voyager.

Le film du dimanche soir : Gatsby (Netflix)

Adapté du roman éponyme de F. Scott Fitzgerald, ce film se concentre sur la vie de Nick Carraway, un jeune trentenaire qui quitte le Midwest pour travailler dans la finance à Wall Street. Il emménage à côté de Jay Gatsby, un homme dont les réceptions récurrentes font naître les rumeurs les plus folles. Au casting, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire et Carey Mulligan.