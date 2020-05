Disney+, Netflix… : Voici les 7 séries et films à voir dès ce week-end

Netflix ne cesse de faire le plein de nouveautés et accueille ce jour la nouvelle série Space Force, dont l’intrigue et le casting s’annoncent prometteurs. Nous vous avons donc préparé l’habituelle sélection qui mêle films, séries et documentaires directement accessibles sur Netflix ou Disney+.

La nouvelle série : Space Force (Netflix)

Dévoilée ce jour sur Netflix, cette nouvelle série originale raconte comment un général américain tente de mettre sur pied une nouvelle branche de l’armée américaine baptisée la Space Force. Au casting, Steve Carell, John Malkovitch ou encore Ben Schwartz.

La première saison compte 10 épisodes d’une trentaine de minutes.

Le documentaire inspiré de faits réels : Jeffrey Epstein : pouvoir, argent et perversion (Netflix)

Ce documentaire dévoilé il y a peu sur Netflix revient sur l’affaire Epstein qui a explosé en 2019 lors de son interpellation dans un aéroport américain. Il est alors accusé de trafic sexuel sur mineures puis finit par mettre fin à ses jours en prison.

La mini-série compte 4 épisodes d’environ une heure.

La série SF : Snowpiercer (Netflix)

Inspiré du film et de la BD du même nom, la série Snowpiercer a fait son arrivée sur Netflix il y a peu et sera diffusée au fur et à mesure, plutôt qu’en une fois, sur le service de streaming. Elle raconte comment des survivants d’une catastrophe climatique se retrouvent obligés de vivre dans un train qui ne s’arrête jamais et dont ils ne peuvent descendre. Actuellement, deux épisodes d’une cinquantaine de minutes sont en ligne.

Le documentaire : L’île de Pâques redévoilée (Disney+)

Dans ce documentaire du National Geographic, franchise de Disney+, plusieurs explorateurs partent à la découverte de l’île de Pâques, célèbre territoire connu pour ses étranges statues moaï et ses mythes. Ils se posent la question de savoir comment le territoire et son peuple Rapa Nui ont évolué dans le temps.

Le dessin animé : Raiponce (Disney+)

Inspiré du conte de Grimm, ce dessin animé signé Disney raconte comment Raiponce, une jeune fille dont les cheveux blonds mesurent plusieurs mètres de long par en quête de son identité lors d’une aventure initiatique menée aux côtés du brigand Flynn Rider.

Le documentaire musical : 8 Mile (Netflix)

Ce documentaire daté de quelques années fait (enfin) son arrivée sur Netflix et retrace l’histoire du rappeur Eminem. Le jeune Jimmy Smith Jr se retrouve dans une battle de rap au cours de laquelle il est incapable de parler en public, suite à quoi il tente tout pour faire décoller sa carrière musicale malgré une situation sociale complexe.

Le film du dimanche soir : Le Livre de la Jungle (Disney+)

Dévoilé par Disney en 2016, ce film est un remake du célèbre film d’animation présenté en 1967 par le studio du même nom. Dans ce long métrage, on retrouve le célèbre orphelin Mowgli qui a été élevé par la louve Raksha. Lorsqu’il grandit, il se retrouve confronté au tigre Shere Khan qui promet de le tuer pour éliminer celui qu’il considère comme une menace.