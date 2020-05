Sur Netflix, quels sont les films et les séries qui débarquent en juin 2020 ?

D’ici quelques jours, Netflix fera le plein de nouveautés pour le mois de juin —comme à son habitude. Au programme, de nombreux contenus, dont la suite plutôt attendue du contenu original 13 Reasons Why avec une quatrième saison qui marque la fin de la série. Les adeptes du service de streaming pourront également profiter de la deuxième saison, mi-politique et mi-cynique, de The Politician. Plusieurs films et quelques documentaires sont aussi de la partie.

Voici la liste des nouveautés Netflix du mois de juin.

Les séries Netflix qui débarquent en juin 2020

Supergirl — Saison 4 : 1er juin

La quatrième saison débarquera dès le premier jour du mois de juin sur Netflix, ce sera l’occasion de retrouver les aventures de Kara Zor-El, la cousine de Superman connu sous le nom de Supergirl. Comme son homologue, elle mène une double vie pour lutter contre le crime.

La fête à la maison : 20 ans après : 2 juin

Comme annoncé, la suite de la célèbre série fait son arrivée sur Netflix dès le début du mois. Elle raconte ainsi la vie de D.J Tanner-Fuller, devenue veuve et mère de trois enfants.

M’entends-tu ? : 4 juin

Initialement diffusée sur une chaîne canadienne, cette série débarquera sur Netflix sous peu. Elle se penche sur le récit de trois amies qui vivent dans un quartier défavorisé et passent le temps en se racontant leurs histoires avec humour.

Fauda — Saison 3 : 4 juin

La troisième saison de Fauda sera bientôt sur Netflix et continuera de mettre en lumière la vie de cet ancien agent israélien sorti de sa retraite pour traquer un combattant qu’il pensait mort.

13 Reasons Why — Saison 4 : 5 juin

La série signée Netflix revient pour une quatrième et dernière saison sur la plateforme de streaming. Pour rappel, elle raconte comment l’adolescent Clay découvre une boîte de cassettes audio dans lesquels Hannah Baker explique pourquoi elle a mis fin à ses jours.

Queer Eye — Saison 5 : 5 juin

Les cinq experts gays reviennent sur Netflix pour aider des hommes et des femmes à faire un relooking, mais aussi à avancer de leur vie et à réaliser certains de leurs projets. Cette saison se déroulera à Philadelphie, aux États-Unis.

Reality Z : 10 juin

Annoncée par Netflix il y a peu, cette nouvelle série brésilienne racontera comment les participants d’une émission de téléréalité tentent de fuir une invasion de zombies.

The Search : 12 juin

The Woods : 12 juin

Cette nouvelle série Netflix raconte l’histoire d’un procureur qui retrouve espoir quand une affaire fait le lien avec la disparition de sa soeur, 25 ans plus tôt. Ils s’agit d’une adaptation du roman de Harlan Corben.

Kipo et l’âge des animonstres — Saison 2 : 12 juin

Alexa et Katie — Partie 4 : 13 juin

Rick & Morty — Saison 4 : 16 juin

Feel the beat : 19 juin

Comptinie-les-oies : 19 juin

Cette nouvelle série se penche sur les aventures de deux amis qui vivent une multitude de péripéties dans un monde fantastique.

The Order — Saison 2 : 18 juin

Cette série fantastique revient pour une saison 2 dans laquelle un jeune étudiant tente de venger la mort de sa mère en rejoignant une société secrète dans laquelle sorciers et loups-garous sont de mise.

The Politician — Saison 2 : 19 juin

Cette série originale signée Netflix raconte la vie de Payton Hobart, fils adoptif d’une famille de riches qui souhaite devenir président des États-Unis. Mais avant de parvenir à son objectif, il doit affronter le lycée et ses vices.

Most beautiful thing — Saison 2 : 19 juin

Crazy Delicious : 24 juin

Rupaul’s Drag Race — Saison 12 : prochainement

Le célèbre RuPaul revient pour une nouvelle saison sur Netflix dans laquelle il dirige toujours une équipe de juges chargés de déterminer qui est la meilleure drag queen.

It’s ok not to be okay : prochainement

Les films Netflix qui débarquent en juin 2020

Premier contact : 1er juin

Comme des bêtes : 1er juin

Angry Birds : le film : 1er juin

Blade Runner : The final cut : 1er juin

Vanilla Sky : 1er juin

Grease : 1er juin

Après Dirty Dancing, c’est au tour de Grease de faire son arrivée sur Netflix. De quoi retrouver les célèbres John Travolta et Olivia Newton-John dans ce classique.

The Last days of american crime : 5 juin

Da 5 bloods : Frères de sang : 12 juin

Signé Spike Lee, ce film qui sort en exclusivité sur Netflix met en lumière la vie de quatre vétérans qui se fixent comme mission de retourner au Vietnam pour plusieurs raisons.

Cinquante nuances plus sombres : 13 juin

Balle perdue : 19 juin

Yarina Tek Bilet : 19 juin

8 : 19 juin

Assassin’s Creed : 21 juin

Merci Patron ! : 24 juin

Eurovision Song Contest : The story of Fire Saga : 26 juin

Adù : 30 juin

Le Grinch : 30 juin

Scarface : 30 juin

Cet autre classique du cinéma fera son arrivée sur Netflix d’ici un mois. Al Pacino au casting.

Les documentaires Netflix qui débarquent en juin 2020

Babies — Partie 2 : 19 juin

Père et soldat : 19 juin

Team USA : scandale dans le monde de la gymnastique : 24 juin

Sports d’ailleurs : 26 juin