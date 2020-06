Disney+, Netflix : voici les 7 séries, films et documentaires à découvrir ce week-end

Comme chaque week-end, nous vous avons préparé une petite liste de films, séries et documentaires à découvrir sur Netflix et Disney+. Disponible en France depuis quelques mois, ce dernier accueille logiquement les contenus de Disney, mais aussi de ses franchises Pixar, National Geographic, Marvel et Star Wars —pour 6,99 euros par mois.

Vous pouvez également découvrir la liste des nouveautés Netflix du mois de juin.

La série : 13 Reasons Why — Saison 4 (Netflix)

Très attendue par les adeptes de Netflix, la quatrième et dernière saison de 13 Reasons Why est disponible depuis ce matin sur la plateforme de streaming. Pour rappel, elle raconte l’histoire de Clay, un jeune lycée qui découvre une boîte de cassettes audio dans laquelle Hannah Baker explique les raisons de son suicide.

La série comprend quatre saisons de 10 épisodes d’environ une heure.

L’émission feel good : Queer Eye — Saison 5 : 5 juin

La cinquième saison de Queer Eye a fait son arrivée sur Netflix, ce week-end est l’occasion de retrouver les cinq experts qui aideront encore des personnes à faire leur relooking et à avancer dans leur vie.

Le dessin animé : Les Indestructibles (Disney+)

Dévoilé en 2004, ce dessin animé signé Pixar raconte l’histoire de la famille Indestructible, dont les parents étaient des anciens super-héros qui se sont rangés pour élever leurs trois enfants. Évidemment, rien ne se passe comme prévu.

Le thriller : The Last days of american crime (Netflix)



Disponible depuis ce jour sur Netflix, ce film original adapté d’un roman graphique éponyme raconte l’histoire d’un braqueur de banque qui décide de réaliser un gros casse avant que les autorités ne mettent en place un dispositif anti-criminalité dans le cerveau de la population.

Le documentaire : Genius by Stephen Hawking (Disney+)

Dévoilé en 2016, ce documentaire disponible sur Disney+ met en scène le professeur de génie Stephen Hawking ainsi que des volontaires qui souhaitent répondre à des questions complexes portant sur l’humanité. Des thèmes comme l’univers ou le temps sont abordés.

Ce docu-série compte 6 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le court-métrage : Out (Disney+)

Out est le premier court-métrage de Pixar, franchise de Disney, a évoqué le coming out. Il est disponible sur la plateforme de streaming depuis peu et raconte l’histoire de Greg, un jeune homme amoureux de Manuel. Toutefois, il n’a pas révélé son homosexualité à ses parents et tente d’abord de cacher cette information quand ceux-ci débarquent à l’improviste.

Le film du dimanche soir : Grease (Netflix)

Grease a fait son arrivée sur Netflix il y a quelques jours à peine, c’est donc l’occasion parfaite pour revoir ce classique qui rassemble Olivia Newton-John et John Travolta. Pour rappel, ce classique du cinéma raconte l’histoire de Danny Zuko et Sandy Olsson, deux jeunes qui doivent se quitter pour retourner à leurs études après l’été. Mais surprise, ils intègrent le même lycée à la rentrée.

Si vous l’avez trop vu, vous pouvez vous tourner vers Dirty Dancing ou Footloose.

En plus : Le 13ème, Dans leur regard et I Am Not Your Negro (Netflix)

Black Lives Matter.