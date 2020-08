Disney+ passe la barre des 60 millions d’abonnés, et fait une annonce inédite !

La croissance de Disney+ est stupéfiante ! Bob Chapek, le PDG de la Walt Disney Company a déclaré hier lors d’une réunion téléphonique que la croissance est « bien supérieure à nos prévisions initiales pour le service ». Disney+ a été lancé officiellement en novembre dernier aux États-Unis, au Canada, ainsi que dans quelques autres pays. En France, nous avons dû attendre le 7 avril dernier pour profiter du catalogue de cette plateforme tant attendue.

Netflix encore très loin devant.

En avril justement, Disney+ comptait selon sa direction plus de 50 millions d’abonnés. Aujourd’hui, la plateforme de streaming vidéo compte désormais plus de 60,5 millions d’abonnés. Il faut que la pandémie à largement contribué à l’envol de ce service. Walt Disney Company a même pris la décision d’avancer le lancement en Europe pour satisfaire les millions d’habitants confinés. Néanmoins, Disney+ reste encore bien loin derrière le leader incontesté : Netflix. À titre de comparaison, le géant américain comptabilise plus de 193 millions d’utilisateurs, dont 10 millions supplémentaires au cours du dernier trimestre.

Comme Netflix, Disney+ commence à multiplier les contenus originaux. En juillet, la plateforme a récolté un franc succès en présentant Hamilton, un film musical américain réalisé par Thomas Kail. Cette plateforme de streaming vidéo a été une véritable bouée de sauvetage pour la Walt Disney Company au cours de cette sanitaire sans précédent. Les activités de Disney ont été largement ralenties à l’image des parcs d’attractions qui commencent péniblement à rouvrir après plusieurs mois d’arrêt. Le chiffre d’affaires total de la société a chuté de 42 % par rapport à l’année précédente.

Au cours de cette réunion, Bob Chapek, le PDG de la Walt Disney Company, a profité pour faire une annonce qui pourrait une nouvelle fois propulser le nombre d’abonnés à la plateforme. En effet, selon le PDG en personne, le film Mulan sortira sur Disney+ et non au cinéma, dès le 4 septembre. Il est important de préciser que le film n’est pas compris dans l’offre que vous payez chaque mois, il faudra payer 29,99 dollars supplémentaires pour pouvoir le visionner.