Disney+ : pourquoi la série Marvel Le Faucon et le Soldat de l’Hiver est-elle repoussée ?

C’est une mauvaise nouvelle pour les fans du Marvel Cinematic Universe qui espéraient découvrir rapidement la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+. Elle vient d’être repoussée à l’horizon 2021. Alors que les studios viennent de dévoiler la bande-annonce de la série Wandavision, celle-ci devrait être la seule à finalement être diffusée dès 2020. Mais pourquoi donc un tel retard ?

Disney+ et les contraintes du cinéma

Le premier paramètre à prendre en ligne de compte est bien sûr l’épidémie de coronavirus. La situation sanitaire a forcé le tournage à être repoussé dans le temps. Un décalage temporel qui ralentit forcément tout du côté de la production et a sans aucun doute pesé sur le planning. Mais, il faut se souvenir que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver devait être la première série Marvel à être diffusée sur Disney+. Wandavision et Loki devaient suivre sur les mois ultérieurs.

Au final, tout a donc été bouleversé. Mais les contraintes de tournage ne sont sans doute pas le seul élément qui a impacté sur la date de diffusion, comme le note le site BGR.

En effet, tout pourrait surtout être lié au film Black Widow. Il est probable que celui-ci serve au moins d’introduction aux Thunderbolts, l’équivalent Marvel du Suicide Squad (si on résume). Selon des rumeurs de fin 2019, ils auraient le droit à leur propre film dans la phase 5 du MCU. Mais certains membres pourraient donc apparaître dans Black Widow puis dans la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Des contenus qu’il sera nécessaire de voir dans cet ordre pour tout comprendre. Or, si officiellement, le film Black Widow est encore prévu pour dans quelques semaines, un nouveau report ne serait pas complètement à écarter. On devrait y voir plus clair rapidement.