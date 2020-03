The Mandalorian : la saison 2 réserve une très bonne surprise aux fans de Star Wars

Disney+ a réussi un très beau coup avec la première saison de sa série Star Wars, The Mandalorian. Visuellement très réussie, une histoire parfaite et surtout, cet incroyable effet de surprise avec bébé Yoda. Désormais, il ne nous reste plus qu’à attendre avec impatience la saison 2, qui se dévoile peu à peu au fil des semaines avant un lancement normalement prévu pour le mois d’octobre.

The Mandalorian joue encore la carte du fan-club

La première saison a coché deux cases essentielles pour son succès : le fan-club de Star Wars et la carte de la surprise avec un élément mignon qui plus est. Indispensable pour le succès du programme.

La saison 2 pourrait encore nous promettre de belles surprises. Mais on a surtout eu une confirmation, celle que la série et Disney+ sait comment parler aux fans. En effet, c’est le personnage d’Ahsoka Tano qui sera au programme des prochains épisodes. Ceux qui n’ont vu que les films ne la connaissent pas. Mais ce personnage a été créé par George Lucas himself pour Star Wars : The Clone Wars puis la série éponyme et même la série Star Wars Rebel. Elle apparaît aussi de façon abondante du côté littéraire.

Cette combattante Jedi a deux paramètres distinctifs sur ce que l’on sait d’elle. C’est l’apprentie d’Anakin Skywalker mais aussi un personnage essentiel dans la naissance de la Rébellion. Puisque la série se déroule après Le Retour du Jedi, on devrait donc en apprendre plus sur ce personnage de l’univers Star Wars.

Et puisque les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, on a aussi appris qui serait l’actrice à jouer ce personnage. Il s’agit de Rosario Dawson. Vue dans les séries Marvel de Netflix (notamment dans Daredevil), elle a aussi joué dans Men in Black 2, Sin City ou Boulevard de la Mort. Un rôle qui lui semblait destiné puisque dès 2017, l’actrice avait assumé sa volonté de jouer Ahsoka Tano.