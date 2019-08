Disney prévoit un abonnement (accessible) qui inclura Hulu et du sport

Voilà de longs mois que Disney évoque sa plateforme de streaming, un service sur lequel il a finalement levé le voile au cours du mois d’avril. L’entreprise a alors déclaré que son service rassemblerait ses productions et ses franchises autour de cinq catégories distinctes : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Attendue aux États-Unis pour le 12 novembre, la plateforme Disney Plus proposera un abonnement mensuel à 6,99 dollars et annuel à 70 dollars.

Disney veut séduire pour détourner de Netflix

Mais ce que Disney n’avait pas révélé jusqu’ici, c’est qu’il disposerait également d’un abonnement qui inclura Hulu et ESPN+ aux États-Unis. Celui-ci sera proposé au tarif avantageux de 12,99 dollars par mois, soit l’équivalent de 11,50 euros. Peu connu en France, ESPN+ est un service de vidéo à la demande dédié au sport, là où ESPN est une filiale appartenant à Disney. Avec ce bundle, les abonnés américains pourront alors réaliser une économie mensuelle de 5 euros.

En comparaison, Netflix dispose d’abonnements à 8,99 dollars, 12,99 dollars et 15,99 dollars pour le forfait le plus cher incluant 4 écrans et l’Ultra HD. Là où Netflix propose donc un forfait mensuel à 12,99 euros, les américains pourront bénéficier, pour le même prix, d’un bundle regroupant Disney Plus (Star Wars, Marvel, Pixar…), Hulu et ESPN+. Nul doute que Disney s’attaque de front à son futur concurrent en proposant un service particulièrement attractif qui pourrait bien détourner certains utilisateurs de leur choix initial.

En France, la plateforme de streaming a également officialisé une hausse des tarifs qui entrera en vigueur dès le 1er septembre : l’abonnement Standard passera de 10,99 euros à 11,99 euros et l’abonnement Premium de 13,99 euros à 15,99 euros. Néanmoins, l’on ne sait pas si et comment les utilisateurs français disposeront d’un avantage similaire à celui des abonnés américains.

Pour rappel, la plateforme de streaming de Disney devrait faire son arrivée dans en France durant le premier semestre de l’année 2020. Le tarif en euros et le contenu précis qui s’y trouvera ne sont pas encore connus.