Netflix se décide à miser gros côté films

On le sait, Netflix ne recule pas devant la dépense à l’heure de faire des productions maison. Adam Sandler peut notamment en bénéficier. Mais dans le même temps, des chiffres négatifs (aux Etats-Unis) ont été dévoilés pour la première fois depuis 2011 par la plateforme de streaming. Pour faire face, Netflix semble donc encore plus décidé à augmenter les dépenses.

Netflix en quête d’abonnés

En effet, le géant du streaming vient d’entériner un investissement de plus de 520 millions de dollars selon des sources citées par l’Opinion. Un investissement massif qui se justifie notamment par les têtes d’affiches. Dans le lot, on trouve « Red Notice », le prochain film d’action de Dwayne Johnson, dans lequel apparaîtront aussi Ryan Reynolds et Gal Gadot, vous excuserez du peu.

Netflix prévoit aussi un film baptisé « 6 Underground », avec Michael Bay aux commandes, pour un budget de 150 millions de dollars, explosions incluses, on l’imagine sans peine. Enfin, le 3e film est The Irishman de Martin Scorcese, sur lequel des informations circulaient depuis un certain temps.

Ce sont des réalisateurs ou des acteurs qui sont plutôt habitués aux salles de cinéma et aux grandes sorties retentissantes. Pourquoi donc un tel investissement sur Netflix qui ne pourra pas se remplir les poches avec les entrées dans les salles obscures ? L’idée est bien sûr de se garantir des abonnés, toujours plus nombreux, surtout du côté d’Hollywood et des Etats-Unis.

Les films génèrent selon Netflix un tiers de l’audience totale. Avec des projets aussi ambitieux, cela pourrait convaincre une partie des 150 millions actuels de ne pas partir sur les plateformes concurrentes, qu’il s’agisse de HBO Max, Disney+ ou Apple. Netflix devrait selon les analystes dépenser 15 milliards de dollars en production de contenu maison en 2019. Un budget qui n’est sans doute pas amené à baisser dans un futur immédiat.