Quand Django et Zorro se rencontrent…. dans un crossover

Le film Django Unchained, sorti en 2012, commence désormais à avoir quelques années derrière lui. Mais il reste encore une oeuvre magistrale du cinéaste. Surtout, il pourrait avoir le droit à une suite. La nouvelle plutôt surprenante vient d’être révélée. L’idée ? Faire tout simplement un crossover avec Zorro. Si le concept peut paraître étrange, il se base sur un comic book écrit par Quentin Tarantino en 2014 et publié par Dynamite Entertainment et DC Comics.

Quelle forme pour ce crossover Django / Zorro ?

On peut logiquement penser que le film s’inscrira dans la lignée directe du comic book. Dans celui-ci, on avait le droit à un scénario ayant lieu plusieurs années après l’histoire du film. Django rencontre par hasard Diego de la Vega / Zorro et décide de l’aider. Il va devenir son garde du corps et l’aider à libérer les habitants locaux de l’esclavage.

Selon les premières informations, Quentin Tarantino ne sera pas réalisateur mais producteur / scénariste de ce projet. Il sera aidé à l’écriture par le comédien Jerrod Carmichael, ce qui devrait donner une idée du genre envisagé pour le film. Avec ce projet, Quentin Tarantino pourrait bien gagner un peu de temps puisqu’il considère que sa filmographie comme réalisateur ne comptera que 10 œuvres et qu’il partira ensuite à la retraite. Or, ceux qui savent compter ont déjà réalisé qu’il n’en reste plus qu’un au compteur.

On attend aussi d’en savoir plus concernant ce nouveau film. Notamment, pourrait-il s’agir d’un autre projet mené avec Netflix ? On peut en douter surtout si le film s’inscrit dans le prolongement du premier. Mais puisque la plateforme vidéo va adapter les Huit Salopards en série, on peut tout de même y croire. En attendant, on aura Once Upon a Time in Hollywood, son prochain film, dont la sortie est prévue pour le 14 août prochain.