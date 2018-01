DJI dévoile son nouveau drone, le DJI Mavic AIR

DJI vient de dévoiler officiellement son nouveau drone, le DJI Mavic Air. Bien qu’il soit plutôt léger, c’est du lourd, du très lourd !

Nous vous en parlions hier, et c’est désormais officiel : DJI vient de dévoiler son nouveau drone, le DJI Mavic Air, et on peut d’ores et déjà dire que c’est de la balle de balle. Comme les fuites publiées hier l’indiquaient, DJI a mis un Spark et un Mavic dans un shaker, a bien mélangé le tout en gardant le meilleur des deux, et le cocktail est parfaitement dosé : le DJI Mavic Air est un mix idéal entre les deux drones.

Du Mavic Pro, le DJI Mavic Air reprend les meilleures caractéristiques, à savoir les bras pliables, la caméra 4K sur nacelle 3 axes, ainsi que les modes QuickShot et SmartCapture, le tout dans un format aussi compact que le Spark, avec un poids parfaitement contenu de 430 grammes qui le rapproche davantage du Spark (300 g) que du Mavic (800 g).

Il s’agit donc bien d’un compromis idéal entre les deux machines, qui comblera ceux qui rêvaient d’une machine aussi performante que le Mavic dans un format aussi réduit et pratique que le Spark. Il est si compact qu’il occupe une superficie comparable à celle d’un smartphone moderne lorsqu’il est replié. Les questions de transport ont été intégrées dans la conception de l’engin puisque outre sa taille compacte, sa radiocommande dispose de joysticks détachables qui peuvent se loger à l’intérieur pour une plus grande portabilité. En revanche, contrairement à celle du Mavic, la télécommande n’est pas dotée d’un écran.

Une qualité d’image et de vidéo encore améliorées

La nacelle mécanique 3-axes, plus encastrée qu’avant, est suspendue à des amortisseurs qui réduisent les vibrations. Elle est mieux protégée et autorise des plans plus stables. La caméra abrite un capteur CMOS 1/2.3″ et un objectif avec une ouverture f/2.8 et une distance focale de 24 mm équivalente à 35 mm. Le Mavic Air photographie à 12 MP et utilise de nouveaux algorithmes HDR qui conservent les détails dans les zones les plus claires et les plus sombres.

Le Mavic Air filme aussi en 4K à 30 images par seconde à un débit de 100 Mb/s et propose un mode ralenti en 1080p à 120 images par seconde.

De plus, le Mavic Air est doté d’un slot microSD supplémentaire et un stockage interne de 8 Go qui permet de sauvegarder les photos et vidéos directement sur l’appareil. Le nouveau port USB type-C accélère et facilite l’exportation des clichés.

Nous serons demain à l’évènement européen de lancement du DJI Mavic Air pour une première prise en main. Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour suivre l’évènement en direct :

Intelligence artificielle et machine learning

Le mode de Vol Intelligent ActiveTrack du Mavic Air a été amélioré pour détecter plusieurs sujets à la fois automatiquement. La précision d’ActiveTrack se voit augmentée et applicable dans des scénarios plus variés. Il devient possible de suivre des sujets même lors de déplacements rapides comme une course à pieds ou à vélo.

Alimenté par la technologie d’apprentissage par ordinateur, SmartCapture est un mode de contrôle ultra-réactif qui facilite la prise de vidéos et photos. D’une portée maximum de 6 mètres (20 pieds), la technologie, déjà connue sur le Spark permet de donner des ordres de la main pour décoller, suivre, photographier, enregistrer, avancer, reculer et atterrir. Il est donc possible de capturer depuis n’importe quel angle sans avoir besoin de radiocommande.

D’autre part le DJI Mavic Air est toujours doté du le Système d’Assistance Avancée au Pilote (APAS) a été développé pour aider les pilotes à éviter les obstacles automatiquement. FlightAutonomy 2.0 traite les données rassemblées par les sept caméras et capteurs infrarouges sophistiqués embarqués, afin de construire une carte 3D de l’environnement permettant un vol stationnaire plus précis. Les paires de caméras à l’avant et à l’arrière sont plus précises et peuvent détecter les obstacles jusqu’à 20 mètres de distance.

Côté autonomie de la batterie, on est là aussi dans une moyenne parfaite entre le Spark (environ 14 mn) et le Mavic (environ 25 mn) puisqu’elle est annoncée pour 21 minutes. La portée en vol est aussi à mi-chemin entre celle du Spark (2 km) et celle du Mavic (7 km) et s’établit à 4 km avec une transmission vidéo en temps réel en 1080p avec la radiocommande. Concernant la portée théorique du Spark, j’émettrais quand même une petite réserve : je n’ai jamais pu dépasser quelques centaines de mètres avec le mien, avec de fréquentes coupures radio (plus de retour vidéo et perte de contrôle du drone), y compris en mode OTG. Espérons que cette fois la promesse de portée soit tenue et que les 4 kilomètres seront effectifs, dans les contrées où c’est autorisé, évidemment (tip : prenez un billet pour le désert de Gobi, vous serez tranquille).

Deux photos prises avec le DJI Mavic Air

Prix et disponibilité du DJI Mavic Air : de 849 à 1049 euros

Le Mavic Air sera disponible dans trois coloris : Noir Onyx, Blanc Arctique, Rouge Flamme. Le prix de vente incluant le drone, la batterie, la radiocommande, l’étui, deux paires de protections d’hélices et quatre paires d’hélices s’élève à 849 Euros.

Le bundle Mavic Air Fly More, qui contient le drone, trois batteries, une radiocommande, un sac de voyage, deux paires de protections d’hélices, six paires d’hélices, un adaptateur pour batterie externe et une station de charge, est fixé à un tarif de 1049 Euros.

À partir d’aujourd’hui, le Mavic Air est disponible à la précommande sur store.dji.com , les quatre Showroom DJI et les revendeurs agréés. Les pré-commandes commenceront à être expédiées à partir du 28 janvier. Inutile de vous dire que le mien est déjà commandé 🙂

Si vous voulez mon avis sur juste un point : à la place de DJI j’aurais trouvé un nouveau nom pour ce drone car c’est une machine différente qui mérite son petit nom, sans compter le fait que l’effet de gamme serait beaucoup plus évident. Ce n’est pas un Mavic ni un Spark. Mais ce n’est que mon humble avis et j’imagine bien que le puissant marketing de DJI a de bonnes raisons d’avoir fait ce choix.

