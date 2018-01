DJI Mavic Air : prise en main et premières impressions

Nous avons ou longuement tester le DJI Mavic Air lors d’une présentation aux médias européens le 24 janvier à Monaco. Premières impressions.

DJI a dévoilé mardi son dernier drone, le DJI Mavic Air, et avant de recevoir notre exemplaire pour un test complet, nous avons déjà pu le tester et le prendre en main lors d’une journée de présentation aux médias le 24 janvier.

Rappelons que le DJI Mavic Air reprend les meilleures caractéristiques du Mavic Pro, à savoir les bras pliables, la caméra 4K sur nacelle 3 axes, ainsi que les modes QuickShot et SmartCapture, le tout dans un format aussi compact que le Spark, avec un poids parfaitement contenu de 430 grammes qui le rapproche davantage du Spark (300 g) que du Mavic (800 g).

La nacelle mécanique 3-axes, plus encastrée qu’avant, est suspendue à des amortisseurs qui réduisent les vibrations. Elle est mieux protégée et autorise des plans plus stables. La caméra abrite un capteur CMOS 1/2.3″ et un objectif avec une ouverture f/2.8 et une distance focale de 24 mm équivalente à 35 mm. Le Mavic Air photographie à 12 MP et utilise de nouveaux algorithmes HDR qui conservent les détails dans les zones les plus claires et les plus sombres.

Le Mavic Air filme aussi en 4K à 30 images par seconde à un débit de 100 Mb/s et propose un mode ralenti en 1080p à 120 images par seconde.

Voici notre vidéo de prise en main. La qualité n’est pas au top car c’est à l’origine un Live Facebook qui a été retravaillé avec des incrustations de plans de coupe réalisés sur place.