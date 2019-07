DJI va lancer un inédit drone de course FPV piloté par casque de réalité virtuelle

Vous avez peut-être déjà aperçu ce genre de vidéo. Il faut dire que depuis quelque temps, elles deviennent virales sur les réseaux sociaux. La raison ? Leur expérience visuelle, souvent renversante. Elles, ce sont des vidéos publiées par de véritables pilotes de drone en quête de vitesse, bricolant leur propre objet volant manœuvrable depuis un casque VR. Des engins bien différents face à l’usage classique que l’on se fait des drones, utiles pour offrir à leur utilisateur de véritable sensations fortes, à coup de figures aériennes. Exemple dans cette vidéo :

Un drone de vitesse en développement chez DJI

DJI passe à la vitesse supérieure. Après avoir évoqué le souhait de se rendre utile auprès de services de pompiers face aux incendies, le site DroneDJ a découvert une indiscrétion au sein de la Federal Communications Commission (FCC). Trois références confirmant la sortie d’un nouveau drone de course et de ses appareils de commande ont en effet été déposées par la firme chinoise lancée en 2006, auprès de l’instance de régulation américaine. Cette dernière figure comme une véritable source à certification pour la sortie de nouveaux appareils high tech. Aux États-Unis, les marques doivent effectivement informer cette autorité afin de faire valider tous les objets émettant des ondes électromagnétiques.

Pour en savoir plus sur l’utilité de ce nouveau drone, DroneDJ n’a eu besoin que de s’appuyer sur le nom des références déposées. « DJI FPV Air Unit, » « DJI FPV Remote Controller » et « DJI FPV Goggles », trois noms qui comportent les initiales « FPV », pour « First Person View », autrement dit la méthode de pilotage par vue subjective, accessible en utilisant un casque VR. Pour rappel, DJI avait déjà pu commercialiser un casque permettant de s’appairer avec le drone pour une expérience bien plus immersive. Mais au grand jamais, le constructeur n’avait pu proposer dans sa gamme un réel drone de course, optimisé pour la vitesse et les sensations de pilotage.

Une commercialisation imminente ?

Pour l’heure, aucune information sur les spécificités de l’appareil n’a été dévoilée, ni même de photos. L’entreprise communique uniquement pour l’heure sur sa gamme grand public, de drones toujours plus compacts et maniables. Par ailleurs, l’identification des références auprès de la FCC semblerait montrer qu’il serait probable de voir cette nouvelle gamme d’appareils débarquer avant 2020.

Comparativement aux modèles destinés à la production de photo et vidéo, le prochain drone de vitesse de DJI devra se montrer apte à encaisser des crashs. A l’heure actuelle, les passionnés achètent principalement des pièces détachées sur internet, pour construire leur propre modèle à un coût raisonnable. DJI devra donc plancher sur un objet résistant, aux pièces interchangeables et peu coûteuses, s’il souhaite viser la même stratégie qu’avec le reste de sa gamme.

Nous en tout cas, on a hâte de découvrir les prochaines vidéos de ces envolées spectaculaires.