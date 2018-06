Domino’s répare les routes pour mieux livrer ses pizzas

Domino’s met tout en œuvre pour que ses pizzas arrive en un seul et même morceau… quitte à réparer les routes et à boucher les nids-de-poule !

Pour Domino’s Pizza, la présence de nids de poule, de bosses et de fissures sur la route représente un impact sur l’état de ses plats au moment de la livraison. Pour la marque, le mauvais état des routes nuit à l’esthétisme de ses produits phares. Domino’s a donc décidé de prendre les choses en main et mis en place sa nouvelle stratégie marketing : le « Paving for pizzas ».

Domino’s Pizza s’engage dans les travaux publics pour sauver ses pizzas

En tant qu’amateur de pizzas, vous avez sûrement déjà vécu cette triste expérience, une des plus tragiques qui soit : vous repartez avec votre carton de pizza, le posez sur le siège avant de votre voiture puis démarrez tranquillement, prêt à déguster votre plat italien. Soudain, alors que vous êtes en train de rouler pour rejoindre votre maison ou votre bureau, vous passez sur un nid de poule et là, c’est le drame ! Le carton de pizza tombe. Si vous êtes un brin chanceux, vous trouverez simplement une pizza sens dessus dessous, sinon vous ne pouvez que constater les dégâts que fait une pizza renversée sur votre tapis de voiture (en plus de la déception de ne pas pouvoir la manger).

Pour remédier à ce problème, et surtout pour faire parler d’elle, Domino’s Pizza a lancé son nouveau projet en collaboration avec son agence CP+B. Aux États-Unis, le service « Paving for Pizza » a été mis en place avec pour objectif de réparer les nids de poule dans les villes américaines où la marque est présente.

Une stratégie pour satisfaire les consommateurs de pizza

Domino’s Pizza fait partie des enseignes qui reçoivent pas mal de critiques sur les réseaux sociaux, avec notamment des clients qui se plaignent de l’état de leur pizza après la livraison. Pour répondre à ces retours négatifs, la marque avait déjà mis en place une assurance dédiée aux pizzas accidentées.

Cette fois-ci, c’est pour venir en aide à ceux qui vont eux-même cherché leur pizza que l’enseigne a lancé cette nouvelle stratégie avantageuse pour tout le monde : Domino’s Pizza, les clients, la ville et les citoyens. L’opération « Paving for pizzas » se présente sous forme de service web. Les clients qui sont victimes des nids de poule peuvent inscrire leur ville pour bénéficier de ce service. Dominos intervient alors pour reboucher les trous tout en mettant en avant son logo et il est possible de croiser des véhicules de chantier aux couleurs de l’entreprise.

Source : The Drum