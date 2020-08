Donald Trump a un nouveau réseau social, concurrent de TikTok

« Je suis maintenant sur Triller ! 🇺🇸 » a déclaré le président des États-Unis sur Triller, une application concurrente à TikTok. Vendredi 14 août, Donald Trump a officialisé le lancement d’un nouveau compte sur un réseau social américain née en 2015 et qui compte à l’heure actuelle un peu plus de 23 millions d’utilisateurs.

Trois premières vidéos ont été publiées par la suite, notamment ce samedi, avant d’être repérées par le reporter du New York Times Taylor Lorenz. Son profil ne comptait que 3 500 abonnés, mais sa vidéo de présentation accumulait déjà plus de 900 000 vues cumulées.

« Je suis un professionnel de la technologie »

De courts extraits de discours ont été montés dans sa première vidéo et nous pouvons entendre un passage dans lequel Donald Trump déclarait : « je suis un professionnel de la technologie ». Depuis trois semaines, le président s’est lancé dans une véritable guerre commerciale contre ByteDance, accusant l’entreprise d’être un véritable outil de surveillance à la Chine.

Donald Trump has launched an official profile on TikTok competitor Triller https://t.co/n5g9YDXqnB pic.twitter.com/hcr7goziDO — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) August 15, 2020

En vue des deux vidéos qui ont suivi, Donald Trump semble bien être parti pour utiliser son nouveau réseau social comme un outil de communication sur sa campagne présidentielle. Mais forcément, il s’agit d’un symbole pour montrer sa préférence nationale à une application américaine au format apprécié des jeunes.

Depuis que TikTok a été sous les feux des projecteurs pour son potentiel bannissement des États-Unis, Triller a connu une véritable montée en puissance. Le mois dernier, l’application a été téléchargée plus de 700 000 fois rapporte The Verge.

Le marché des applications de partage de vidéo dans le style de TikTok est de plus en plus convoité. Il faut dire que la position délicate de son leader aux 800 millions d’utilisateurs actifs pourrait être profitable à la concurrence. Instagram a lancé « Reels » et de nouveaux acteurs tentent leur chance. C’est le cas notamment de « Clash », qui a vu son nombre d’utilisateurs passer les 200 000, une semaine seulement après son lancement.