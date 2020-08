Qui va remplacer TikTok aux États-Unis ? Une application oubliée est de retour

Comme on l’a annoncé samedi, Donald Trump a les capacités nécessaires pour faire interdire TikTok aux États-Unis, et il compte bien le faire. À bord de l’Air Force One, lors du trajet retour d’un rendez-vous en Floride pour évoquer la crise sanitaire liée à la COVID-19, le président américain a confié aux quelques journalistes présents à bord sa décision concernant TikTok, le réseau social ultra populaire développé par l’entreprise chinoise Bytedance.

Suite à cette déclaration, le #TikTok a grimpé en première place du Top Tweet, et la planète entière est entrée en état panique à l’idée de voir disparaître l’une des plateformes les plus divertissantes du moment. Les États-Unis comptent plus de 100 millions d’utilisateurs, et certains d’entre eux gagnent leur vie uniquement grâce à TikTok. Ces influenceurs, ont immédiatement demandé du soutien auprès de leurs fans en les invitant à les suivre sur YouTube, OnlyFans, ou encore à utiliser leur code Airbnb, enfin toutes les plateformes qui leur permettent de gagner de l’argent.

Un retour gagnant pour Dubsmash ?

Toutefois, la disparition de TikTok aux États-Unis pourrait permettre à de nombreux concurrents de véritablement exister en reprenant de la visibilité. Instagram deviendra-t-il le leader sur ce type de divertissement grâce aux Reels ? Quoi qu’en soit la réponse, cette décision de la part du président américain pourrait avoir plus effets néfastes à son encontre surtout à quelques mois des élections présidentielles. Il faut dire qu’en une seule déclaration, Donald Trump s’est mis à dos plus de 100 millions d’utilisateurs, dont beaucoup de mineurs certes, mais de nombreux autres en âge de voter.

Dans le cas où TikTok disparaît véritablement des États-Unis, sans rachat de Microsoft, il existe trois potentiels remplaçants en plus d’Instagram Reels : Byte, Triller, et un retour du tant oublié Dubsmash. Alors que Byte compte aujourd’hui 2,5 millions d’utilisateurs en Amérique, Triller en compte 23 millions, tandis que Dubsmash en affiche 41,5 millions. Évidemment, Instagram ne joue pas dans la même cour, puisque le réseau social appartenant à Facebook affiche 1 milliard d’utilisateurs mensuels.