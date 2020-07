Donkey Kong Country et bien d’autres jeux reviennent sur Switch avant la fin du mois

Nintendo continue d’exploiter le succès de la Switch en ajoutant une nouvelle série de jeux rétro qui ont fait son identité au sein du service Switch Online. L’un d’entre eux est particulièrement attendu puisqu’il s’agit de Donkey Kong Country. Ce premier opus de la célèbre franchise est né en 1994 sur Super NES, il sera disponible sur Switch Online dès le 15 juillet prochain. Donkey Kong et son neveu Diddy Kong vont pouvoir reprendre l’exploration de la jungle, des montagnes enneigées, tout en dérobant des bananes Roi K. Rool et ses gardes crocodiles.

Three more titles will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 7/15, including #DonkeyKong Country! Super NES – Nintendo Switch Online:

・Donkey Kong Country

・Natsume Championship Wrestling

NES – Nintendo Switch Online:

・The Immortal pic.twitter.com/dNQ5A1yQhD — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 8, 2020

En plus de Donkey Kong Country, Nintendo remet au goût du jour la célèbre licence japonaise Natsume Championship Wrestling, ainsi que le RPG The Immortal. Avec ces nouveaux ajouts dès le 15 juillet prochain, Switch Online permet d’accéder à une bibliothèque de 85 classiques du jeu vidéo, pour seulement 4 dollars par mois ou 20 dollars par an. Vous retrouverez également Super Mario Kart, Super Mario World, Super Mario World 2 : Yoshi’s Island, The Legend of Zelda : A Link To The Past et Kirby’s Dream Land 3.

En préparation depuis des années, la section Super Nintendo World du parc Universal Studios d’Osaka dispose désormais d’une vidéo de présentation qui permet aux fans de se projeter plus facilement. Au début du mois de juin, lors de la réouverture du parc après les mesures prises à cause de la pandémie, certains visiteurs ont pu jeter un oeil sur l’avancée de Super Nintendo World. Comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous, cette partie du parc d’attraction dédiée à Nintendo semble ultra réaliste et pourrait rapidement être ouverte au public.