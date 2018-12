Pour ses 25 ans, DOOM dévoile une extension surprise avec 18 niveaux

Dévoilé en 1993, DOOM fait partie de ces jeux vidéo ayant largement contribué à la démocratisation au FPS (First Person Shooter soit « Jeu de tir à la première personne »). 25 ans plus tard, le co-créateur John Romero a tenu à rendre hommage à DOOM en dévoilant Sigil, un megaWAD du jeu vidéo qui embarque de nombreuses nouveautés.

Un megaWAD de DOOM, et bientôt le prochain épisode

En effet, le megaWAD, c’est-à-dire la version modifiée du jeu initial inclut un total de 18 cartes inédites, pour huit niveaux solo et huit niveaux multijoueurs. Si le co-créateur de DOOM ne travaille plus sur le jeu depuis plusieurs années, il a révélé qu’il se penchait sur ce megaWAD depuis pas moins de deux ans, ce qui sous-entend que cette nouveauté devrait être particulièrement intéressante.

Par conséquent, Sigil sera disponible gratuitement dès le mois de février 2019, bien qu’il faille être en possession du premier jeu, disponible sur Steam pour profiter du megaWAD de John Romero. Ce dernier propose également deux éditions physiques, respectivement vendues aux tarifs de 39,99 dollars et 116 dollars. La première comprend une boîte dessinée par Christopher Lovell, deux disques avec les niveaux, une clef USB de 16 Go, la bande-son ainsi que deux autocollants. La seconde est une boîte collector signée et numérotée par John Romero. Une lithographie de Christopher Lovell, une pièce collector, une statuette de la tête de John Romero sur une fourche et un tee-shirt taille XL sont également inclus dans cette seconde édition.

Quant au prochain épisode DOOM Eternal, il est prévu qu’il soit disponible au cours de l’année 2019. D’ailleurs, l’éditeur Bethesda a également profité des 25 ans du jeu vidéo pour dévoiler une courte vidéo montrant quelques phrases du gameplay du prochain épisode.

