Drapeau belge et Twitter : le « seum » qui énerve la Belgique

Suite à la victoire de l’équipe de France contre la Belgique, puis en finale de la Coupe du Monde, un drôle de « mème » s’est répandu sur Twitter. Nos amis Belges ont le sens de l’humour, heureusement. Mais pas tous…

Quand ces maudits français revisitent le drapeau Belge, cela donne un buzz qui en fait rire certains, alors que d’autres grincent des dents.

On le sait, Twitter est une terre particulièrement fertile pour les trolls en tous genres, et les fameux « mèmes », qui se répandent massivement dès qu’ils sont publiés et retweetés par une poignée de comptes influents.

Le dernier en date est en train de faire son chemin sur le réseau social, même s’il semble encore être resté sous les radars du très grand public, du fait qu’il concerne avant tout les supporters de foot français et belges.

Les Diables Rouges, champions du monde de seum ?

De quoi s’agit-il ? D’un truc assez subtil – dans le sens de difficile à déceler – qui consiste à jouer sur le mot « seum » (qui signifie un mélange de colère, de tristesse et de frustration) en le remplaçant par… le drapeau belge. Vous avez compris : des petits frenchies un peu taquins s’amusent à chambrer les supporters et membres de l’équipe de Belgique de foot, submergés par le seum après la défaire des Diables Rouges en demi-finale de la Coupe du Monde, en remplaçant des expressions contenant la phonétique « seum » par l’emoticon du drapeau belge dans leurs tweets.

Ce qui donne des tweets comme, en vrac et au hasard :

Objectif pour 2019 se mettre à fond au running et pourquoi pas tenter le 🇧🇪i-marathon de Bordeaux en mars — Scipion ⭐️⭐️ (@Scipionista) 18 juillet 2018

Ou encore

“Mais 3 nuits par 🇧🇪 aine c’est sa peau contre ma peau et je suis avec elleee” — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 18 juillet 2018

Et bien sûr, les marques s’y mettent également…

Salam les champions, 🇧🇪atin n’oubliez pas de boire votre verre de lait hein ! 🥛🇫🇷 — Les Produits Laitiers 🇫🇷⭐⭐ (@LesProLaitiers) 18 juillet 2018

Sans oublier cette petite pièce d’orfèvrerie

🇧🇪atin un lapin a tué un chasseur — Corentin (@cvrentin) 17 juillet 2018

Mais il n’y a pas que Twitter qui rigole. L’expression « seum » a tellement été utilisée pour qualifier les belges de mauvais perdants que même Google s’y met, ou plutôt son algorithme (ce qui est peut-être encore pire). Si vous tapez « Belgique s… » dans Google, le premier résultat qui arrive au moment où j’écris ces lignes est « Belgique seum ». Ouch…

Le gardien de but belge Thibaud Courtois en prend aussi pour son grade, suite à certaines de ses réactions manquant quelque peu de fair-play à l’égard de l’Equipe de France.

Bien sûr, cette grosse rigolade ne plait pas à tout le monde. Même si nos voisins belges sont réputés pour leur sens de l’humour et leur capacité à l’auto-dérision, certains prennent mal ces assauts à leur encontre, et le font savoir (fautes de belge, euh pardon, de français incluses).

Au final je me demande qui a vraiment le seum ? Les belges d’avoir été 3ème ? Ou les français dont personnes ne fête leur victoire et qui vont jusqu’à faire des montages et utiliser le drapeau belge?? Vous êtes des grands frustrés https://t.co/UvR3OP4euN — My🇧🇪 (@iamcendrillon) 18 juillet 2018

vous faites pitiés à remplacer le mot seum par le drapeau belge — moha (ASAP) (@ASVP_N) 18 juillet 2018

Les phrases avec le drapeau belge 🇧🇪 pour dire « seum »..? On met pas votre drapeau 🇨🇵 pour mettre « con », si ? — 💧 (@theherofalls_) 18 juillet 2018

tous ceux qui utilise (ou RT) le drapeau belge pour écrire « seum »: bloqués — 🖤💛❤️ (@dxrkshades) 17 juillet 2018

Bref, des petits chambrages très footballistiques pas très méchants entre voisins (ou cousins). Ce qui n’empêche pas d’autres de se taper un bon gueuleton, tranquillou. Sans saucisson, et sans frites. Ils auront d’ailleurs le mot de la fin.