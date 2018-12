Droits d’auteur : Nintendo adoucit sa politique concernant le partage de vidéo en ligne

En fait, pas tout à fait, les personnes ayant posté des vidéos de Super Smash Bros. Ultimate auront bientôt des nouvelles de Nintendo et cela ne sera pas pour les féliciter d’avoir obtenu des copies pirates du jeu avant la sortie officielle. L’adoucissement de la politique lié au partage de vidéo en ligne, concerne uniquement les vidéos ou captures d’écran apportant un plus à la communauté.

Un adoucissement qui reste très stricte

Il sera toujours interdit de publier des vidéos sans montage, sauf si ces dernière proviennent d’un partage direct depuis les consoles de la marque. Les vidéos Let’s Play sans aucun commentaire seront interdites aussi. Les contenus illégaux, sans surprise, ne seront pas tolérés non plus. En gros l’assouplissement concerne, la création originale, artistique ou qui vise à obtenir de l’engagement chez les joueurs. Si vous souhaitez lire les règles d’utilisation de Nintendo, voici la page officielle.

Les choses seront plus simples pour les fans qui souhaitent partager leur passion pour Nintendo et monétiser des vidéos avec du contenu de jeux Nintendo. Découvrez ici les nouvelles règlementations : https://t.co/bgEqbta213 pic.twitter.com/SKFd5NUwsU — Nintendo France (@NintendoFrance) November 29, 2018

La firme nippone a expliqué : « Nous n’allons plus nous opposer à l’utilisation d’extraits de gameplay et/ou de captures d’écran venant des jeux dont les droits appartiennent à Nintendo ». La société effectue donc un virage 180° et encourage désormais les vidéastes à réaliser des vidéos avec « une véritable vision créative et des commentaires », là où il y a encore quelques mois, elle livrait une bataille perdue d’avance contre les créateurs de contenus, en revendiquant de vains droits d’auteur. On sort donc du cadre purement » Nintendo Creators Program « , qui laissait peu de place aux créateurs de contenus.

Nintendo a souligné : « Nous apprécions et encourageons le soutien constant des créateurs de contenu, et nous les remercions pour leur dévouement dans le but de nous aider à faire sourire les spectateurs ».

Notez que pour la monétisation, les règles aussi sont strictes. Seules seront autorisées, les méthodes suivantes :

Facebook – créateurs Facebook Gaming, Facebook Level Up Program ;

Niconico Douga/Niconico Live – Niconico Creators Program, Niconico Channel ;

OPENREC.tv – OPENREC Creators Program ;

Twitch – Twitch Affiliate Program et Twitch Partner Program ;

Twitter – Amplify Publisher Program ; et

YouTube – YouTube Partner Program.

Source