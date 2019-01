Même si les réglementations sont de plus en plus contraignantes et s’étendent comme une tâche d’huile à de nombreux pays, la passion des pilotes de drones pour la belle photo « vue d’oiseau » ne se dément pas. Le concours 2018 de photos par drone Dronestagram le démontre encore une nouvelle fois avec sa cinquième édition, qui a permis de découvrir des milliers de photos parmi lesquelles la beauté le dispute à la créativité ou à l’insolite.

On nous demande souvent comment nous sélectionnons les photos (je fais partie du jury puisque je suis fondateur et CEO de Dronestagram). Il faut savoir que nous en recevons plusieurs milliers à chaque concours. Premièrement nous taggons en favorites nos photos préférées quotidiennement. Puis nous faisons une première sélection, chacun des six membres participant à la sélection proposant ensuite ses 5/10 photos préférées, puis nous affinons jusqu’à obtenir un résultat consensuel (pas évident à six !). Pour les critères, il faut en premier lieu que les photos soient réellement représentatives de la photo par drone, à savoir qu’elle ne peuvent être prises que par un drone (proximité avec le sujet), avec une forte verticalité. De plus elles doivent être originales ou insolites, et évidemment respecter les standards de la belle photographie (couleurs, définition, cadrage, composition…).

Voici une sélection de nos coups de cœur, avec aux trois premières places les photos gagnantes du concours 2018.

HUNGRY HIPPOS by zekedrone

FISHING NET IN VIETNAM by Trung Pham

2 PEOPLE, 2 DOGS & 4 SHADOWS by qliebin

3 on 3 basketball

Neon paddle boards and kayaks

Solitary Honu

Cycling training

Lion King of the Forest

Camo Top

Lobsters Farm

Azul es Tamul

Football in the Jabal

Where the muddy river meets the ocean

In the salt field

Kite surfing in Sardinia

Giant Spoon or Brighton Pier?

Algarve

Parking

American alligator

Sediments in estuary of Affall River

Golf course