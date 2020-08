Dropbox annonce le lancement de son gestionnaire de mots de passe

Il y a deux mois, Dropbox annonçait la sortie imminente de plusieurs fonctionnalités liées à la sécurité. En plus d’un coffre-fort et d’une solution de sauvegarde automatique sur ordinateur, le service de stockage de fichiers en ligne évoquait la sortie d’un gestionnaire de mots de passe. C’est désormais chose faite.

À partir de ce jour, les utilisateurs Premium de Dropbox pourront profiter de son gestionnaire de mots de passe sobrement baptisé Passwords. Avec ce dernier, il est possible de rassembler ses identifiants et mots de passe sur un seul et même service. Ainsi, vous n’avez plus à renseigner vos codes lors de la connexion à une autre plateforme. Le service peut également vous proposer un mot de passe robuste.

Le principe est assez similaire à celui d’autres entreprises comme Dashlane ou 1Password. Vous n’avez qu’à vous connecter à votre gestionnaire avant de stocker et de synchroniser toutes vos données puis l’outil se charge de remplir automatiquement les champs lors de la connexion. Le service peut également vous proposer un mot de passe robuste.

L’accès est possible sur tous les appareils grâce à une application, que ce soit l’ordinateur (Windows, Mac) ou le smartphone (iOS, Android).

Le gestionnaire de mots de passe, mais aussi deux autres fonctionnalités tournées vers la sécurité

Les autres fonctionnalités annoncées par Dropbox en juin sont également disponibles ce jour. On retrouve le fameux coffre-fort baptisé « Vault ». Il s’agit d’un dossier de rangement sécurisé par un code à six chiffres. Il a pour objectif d’accueillir des données et des informations particulièrement sensibles. Les documents sont chiffrés lors du téléchargement, précise le service. Les utilisateurs peuvent aussi ajouter un contact qui sera en mesure d’accéder à ces fichiers s’ils ne le peuvent pas.

Enfin, on retrouve une solution de sauvegarde automatique sur ordinateur, accessible sur Mac et Windows. Grâce à la synchronisation automatique, vos fichiers sont toujours accessibles.

Dropbox propose plusieurs forfaits : Professionnel, Standard, Avancé et Entreprise.