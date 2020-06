Dropbox lance de nouvelles fonctionnalités axées sur la sécurité

Dropbox, l’un des services les plus populaires de sauvegarde en ligne, va offrir à ses utilisateurs de nouveaux services. Le premier est Dropbox Password, un gestionnaire de mots de passe qui sera également accessible via une application sur Windows, Mac, iOS et Android. Il reprend le même principe que les applications concurrentes, à savoir conserver et stocker de manière sécurisée la totalité de ses mots de passe centralisés dans un même endroit. En effet la société avait remarqué que beaucoup de personnes utilisaient Dropbox pour y stocker ses mots de passe et synchronisait leur gestionnaire de mots de passe existant avec celle-ci. Maintenant la société propose son propre service dédié. Ce service sera intégré directement pour les abonnées à Dropbox Plus sans surcoût.

Elle a également mis au point un dossier de rangement de dossier en ligne qui s’appelle « Vault ». Ce dossier est sécurisé par un code à 6 chiffres. Il permettra de stocker des documents importants comme sa pièce d’identité, son passeport et autres documents sensibles. Dropbox indique que les documents seront cryptés lorsqu’ils seront téléchargés. L’accès à la Dropbox Vault pourra être partagé de manière sélective en cas d’urgence. Ce service sera d’abord disponible pour les utilisateurs de Dropbox Plus en version bêta privée.

La troisième nouveauté est une solution de sauvegarde automatique sur ordinateur. Elle fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Les dossiers contenus dans « Bureau », « Documents » et « Téléchargement » pourront être y synchronisés. Toutefois pour cela fonctionne, l’utilisateur devra désactiver iCloud Drive. Il ne sera pas possible de partager ses documents directement vers une autre Dropbox. En revanche un lien de partage pourra être généré et transmis directement.

Trois autres nouveautés à signaler

En plus de ces grandes nouveautés, trois autres sont également à signaler : la première est une fonction de e-signature pour les fichiers contenus sur la Dropbox. La société avait effectivement fait l’acquisition de HelloSign l’année dernière qu’elle choisit désormais d’intégrer directement dans son service. Cela signifie que l’utilisateur pourra envoyer, recevoir et signer ses documents sans avoir à quitter Dropbox. Cette fonctionnalité ne sera également disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs en version bêta privée dans les semaines à venir.

La seconde est le lancement de Dropbox App Center pour vous facilite la recherche des services tiers compatibles. Avant il fallait fouiller dans les paramètres de son compte pour vérifier la compatibilité. Avec cette nouveauté toutes les applications compatibles sont centralisées à un même endroit. Là encore seulement quelques utilisateurs dans un premier temps pourront bénéficier de Dropbox App Center en version bêta.

Enfin une formule familiale dotée de 2 To de stockage pouvant bénéficier jusqu’à six utilisateurs est en préparation. Chacun des utilisateurs disposera de son espace privé même si un espace commun pourra être dédié à toute la famille. Le tarif de ce nouveau service n’est pas encore connu à ce jour.