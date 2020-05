Google Drive renforce sa sécurité sur iOS, via Face ID et Touch ID

Google passe en mode Touch ID/Face ID sur iOS

Bien qu’il soit à l’origine du système d’exploitation concurrent à iOS, Android, Google n’en oublie pas pour autant de soigner ses applications proposées sur l’AppStore d’Apple. Ainsi, la dernière mise à jour de l’application Google Drive, sur iOS, permet aux utilisateurs de profiter d’une couche de protection supplémentaire.

En effet, la dernière version de Google Drive propose aux détenteurs d’iPhone et d’iPad d’activer la protection via Face ID ou Touch ID. Pour cela, il suffit simplement de se rendre dans les réglages de l’application, et d’activer cette nouvelle mesure de protection. Ainsi, l’accès aux fichiers sur Google Drive pourra s’effectuer uniquement avec une certification, en amont, via Touch ID ou Face ID.

Une mesure de sécurité supplémentaire

A noter que plusieurs modes de protection sont proposés, et on peut par exemple demander à Google Drive d’effectuer une vérification de l’utilisateur à chaque accès à l’application, ou paramétrer un délai (une minute, dix minutes…) entre chaque authentification. Pratique donc pour conserver ses données privées à l’abri des regards indiscrets.

Une méthode de protection autrement plus moderne que ce bon vieux code de déverrouillage, mais qui ne se veut pas « 100% sécurisé » pour autant. En effet, Google prévient que sa nouvelle fonction « Ecran Confidentialité » risque de ne pas protéger certains éléments comme les notifications, les fonctions Siri, les fichiers partagés, les photos partagées…

A noter que de nombreuses applications permettent désormais d’être activées via un capteur d’empreintes digitales ou un système de reconnaissance faciale, en plus d’un code de protection. C’est le cas de certaines applications bancaires notamment, mais aussi de l’application de messagerie WhatsApp. En effet, en guise de mesure de confidentialité supplémentaire, vous pouvez désormais utiliser Touch ID ou Face ID lorsque vous ouvrez WhatsApp sur votre téléphone.