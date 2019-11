Dropbox va concurrencer WeTransfer avec un service de partage de fichiers

S’agira-t-il de la référence en matière de partage de fichier ? La concurrence va devoir faire de la place au célèbre Cloud de Dropbox aux millions d’utilisateurs, qui vient de lancer son service de transfert de fichiers.

Si le service propose une formule gratuite, il devrait néanmoins se concentrer surtout sur les entreprises, avec des outils de statistiques avancées. Pour le grand public, Dropbox figurera principalement comme une alternative à Wetransfer, qui s’est au fil des dernières années implanté dans les habitudes des internautes.

Depuis juillet, l’entreprise de plus en plus tournée vers le développement d’outils de productivité avait lancé une bêta de son service de partage. Après quatre mois, voilà que la plateforme s’ouvre désormais à tous, dans une version stable.

Dropbox cherche à plaire aux professionnels

Plusieurs types de formules premium seront disponibles avec le nouveau service Dropbox Transfer. On pourra souscrire à la formule « Professionnal » classique, mais les offres « Business Advanced », « Entreprise » ou « Education » seront également disponibles, afin de viser l’ensemble des profils d’entreprises à même d’avoir besoin d’une plateforme pour partager leurs fichiers.

Pour répondre aux besoins des professionnels, Dropbox compte sur plusieurs outils, fonctionnalités et statistiques auxquelles les utilisateurs auront accès. En souscrivant au service, il sera ainsi possible de protéger ses transferts par mot de passe, établir des durées maximales aux fichiers avant d’être supprimés, tout comme mesurer le nombre de téléchargements, envoyer des notifications pour chacun d’eux, et bien plus encore.

Parmi toutes ces offres payantes, le niveau maximum de stockage de fichier par transfert est d’ores et déjà établi à 100 Go. Cela devrait être largement suffisant pour les entreprises, et encore plus pour les particuliers.

Une offre gratuite, meilleure que Wetransfer ?

Car en parlant de particuliers, Dropbox devra également faire sa place face à Wetransfer, devenu une référence. L’accès aux statistiques devrait forcément être moins approfondi, mais il sera urgent que Dropbox propose tout de même des outils et une simplicité à la hauteur.

Car en face, Wetransfer fait déjà mieux sur un point : la quantité de stockage par transfert. On notera que l’offre gratuite de Dropbox Transfer propose seulement 100 Mo maximum de partage, quand Wetransfer propose jusqu’à 2 Go.