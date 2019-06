Dropbox se réinvente pour devenir l’outil de productivité ultime

Dropbox veut être votre principal outil de productivité et pour cela, il n’imite pas les applications que vous utilisez déjà, mais centralise plutôt celles-ci autour de sa nouvelle application pour les ordinateurs.

En effet, actuellement, la plupart des gens doivent basculer d’une application ou d’une plateforme à l’autre pour accomplir toutes les tâches quotidiennes, ce qui peut faire perdre du temps.

À coup d’intégrations avec des outils tiers, et de raccourcis, Dropbox veut résoudre ce problème. « Le contenu dont vous avez besoin est souvent dispersé dans plusieurs applications. Effectuer un travail nécessite une commutation constante entre différents outils. La coordination du travail avec votre équipe nécessite généralement une montagne de courriels et de réunions. Tout cela représente beaucoup de temps et d’énergie consacrés à des travaux autres que le travail lui-même », explique l’entreprise.

Une application pour toutes les applications

Par exemple, si vous utilisez les suites bureautiques de Google et de Microsoft, vous pourrez y accéder directement via Dropbox pour gagner du temps.

Dropbox intègre également un système de raccourcis pour vous permettre d’accéder facilement à tous vos outils en ligne, comme Trello, par exemple.

Des intégrations avec Slack, Atlassian et Zoom vous permettent également de collaborer plus facilement.

À ces intégrations s’ajoute un système de recherche centralisé qui vous permet de ne pas vous disperser à travers plusieurs champs de recherche. « Utilisez un champ de recherche, et non 10, pour effectuer une recherche dans l’ensemble de votre contenu. Les fichiers traditionnels, le contenu du cloud, les raccourcis et les fichiers que vous avez choisi de ne pas télécharger via notre fonction de synchronisation sélective sont regroupés au même endroit », explique l’entreprise.

Le nouveau Dropbox vous permet également de commenter, de gérer votre to-do list et même de mentionner d’autres utilisateurs pour assigner des tâches à ceux-ci.

En substance, Dropbox pourrait être l’application que vous ouvrez en premier quand vous allez commencer à travailler.

Mais pour le moment, la nouvelle application pour les ordinateurs n’est disponible qu’en beta. Pour devenir testeur, c’est par ici.