Dropbox dévoile son nouveau forfait Famille offrant 2 To de stockage à partager

Voici près d’un an que Dropbox a décidé de tout changer en devenant bien plus qu’une simple plateforme de stockage. Désormais, Dropbox intègre une multitude d’outils et compte bien devenir la plateforme de productivité ultime. Cet été, l’application Dropbox a passé la barre du milliard de téléchargements sur le Play Store. À titre de comparaison, Google Docs y est seulement parvenu cette semaine.

Si jusqu’à présent Dropbox rime forcément avec vie professionnelle, l’entreprise compte bien faire changer cela en présentant un tout nouveau forfait Famille. Ce forfait est d’or et déjà disponible à 16,99 euros par mois. Il permet à 6 personnes de se partager 2 To de stockage accessibles depuis votre ordinateur, smartphone, ou tablette. Cette offre reprend exactement les mêmes avantages que le forfait Plus, sauf que l’offre Famille est à partager. Comme pour le forfait Plus, vous pouvez notamment profiter de l’extension Dropbox Passwords, de la sauvegarde de fichiers automatique, ou encore l’import de photos.

Le partage comme valeur.

Comme expliqué, si le forfait Plus vous offre la possibilité de profiter de 2 To pour vous seul, dans le cadre de la formule Famille ces 2 To devront être partagés entre les différents membres. Le concept de ce forfait est largement basé sur le partage. Par exemple, si vous avez la possibilité de créer un coffre-fort personnel pour y stocker des documents importants, vous pouvez tout de même partager l’accès avec un ou des membres de votre famille. Pratique.

Par ailleurs, si le forfait s’intitule Famille, il est fort probable qu’il reçoive un grand succès auprès des professionnels qui ont l’habitude de travailler en équipe. Cela permettrait notamment de faciliter les échanges de fichiers en évitant de passer par mail ou par Slack. Plus d’excuses pour ne pas avoir respecté une deadline. Il est important de préciser que Dropbox a su exploiter les mesures prises pour endiguer la pandémie de COVID-19. Comme Slack, Zoom et bien d’autres services du même genre, Dropbox a connu une forte augmentation de nouveaux abonnés.