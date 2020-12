Du changement dans la division d’Apple dédiée aux véhicules autonomes

Apple travaille sur un projet de véhicule autonome depuis des années. Le constructeur américain a mis un premier pied dans le secteur en 2014 avec l’objectif de conceptualiser une voiture dotée d’un système de conduite autonome. Toutefois, il semblerait que le but premier de la firme ait évolué au fil du temps, si bien que cette dernière se concentrerait plutôt sur un dispositif logiciel que sur un véhicule à proprement parler.

Un changement de direction au sein du projet Titan

Des changements seraient en cours au sein de la division d’Apple, si bien que celle-ci serait désormais sous la coupe de John Giannandrea, vice-président senior de l’apprentissage machine et la stratégie d’intelligence artificielle. Jusqu’ici, c’est Bob Mansfield qui était en charge du projet, mais l’ancien vice-président senior de l’ingénierie hardware a pris sa retraite définitive du groupe, affirme un rapport de Bloomberg.

On rappelle que Bob Mansfield a pris sa retraite d’Apple en 2012, mais il est revenu au sein de la société américaine un an plus tard comme vice-président senior en charge de la technologie des puces. Il a quitté ce poste en 2013 pour travailler auprès du groupe comme consultant à temps partiel.

Au quotidien, le projet Titan est géré par Doug Field, il est désormais sous la direction de John Giannandrea. Il est à la tête d’une centaine d’ingénieurs qui a rejoint l’équipe de ce dernier. Apple n’a pas souhaité commenter l’information.

En 2017, Tim Cook confiait au sujet du projet Titan : « Nous nous concentrons sur les systèmes autonomes. C’est une technologie de base que nous considérons comme très importante. Nous la considérons en quelque sorte comme la mère de tous les projets d’IA. C’est probablement l’un des projets d’IA les plus difficiles à concevoir ».

Cela confirme qu’Apple travaille bel et bien sur un logiciel de conduite autonome qu’il pourrait ensuite confier à un partenaire. Dans cette logique, la nomination de John Giannandrea à la tête de la division prend tout son sens. Si l’entreprise américaine a pour habitude d’être discrète, elle l’est encore plus avec le projet Titan.

Si Apple fait évoluer la direction du projet Titan, ce n’est pas la seule entreprise du secteur à faire quelques modifications. Après plusieurs revers, Uber a finalement revendu sa division de véhicules autonomes à la startup Aurora. Il n’abandonne pas toutes ses recherches pour autant, mais le groupe a décidé de prendre du recul, preuve des enjeux énormes représentés par le secteur de la conduite autonome.