Du profiling racial chez Netflix ?

C’est une drôle de polémique qui vient de voir le jour aux Etats-Unis. Une abonnée afro-américaine a fait une réalisation un peu étrange sur son compte Netflix. Les vignettes personnalisées mettaient de façon presque systématique en avant des personnages noirs. Si on peut comprendre la logique pour une série comme Luke Cage, pour d’autres programmes, c’est plus problématique. Si les personnages noirs n’ont que très peu de temps à l’antenne, le choix semble particulièrement biaisé.

C’est le cas de l’exemple qu’elle utilise, une comédie originale de Netflix baptisée « Like Father ». L’histoire d’une fille jouée par Kristen Bell qui renoue avec son père incarné Kelsey Grammer. Soit deux acteurs blancs qui occupent 90% du temps d’écran. Pourtant, sa vignette montre Leonard Ouzts et Blaire Brooks, deux acteurs noirs qui ont le droit à 5 minutes d' »antenne ». Un exemple qu’elle a ensuite pu confirmer avec d’autres programmes.

Other Black @netflix users: does your queue do this? Generate posters with the Black cast members on them to try to compel you to watch? This film stars Kristen Bell/Kelsey Grammer and these actors had maaaaybe a 10 cumulative minutes of screen time. 20 lines between them, tops. pic.twitter.com/Sj7rD8wfOS

— stacia l. brown (@slb79) October 18, 2018