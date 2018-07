Roger Federer envoie des balles et du son dans une publicité pour Wilson

Roger Federer s’illustre et joue avec le son dans une campagne de communication pour la marque Wilson à travers une magnifique vidéo.

C’était LA grande actualité sportive de l’été et il semble que nous sommes beaucoup à être passés à côté : oui, Roger Federer, l’homme au plus grand nombre de titres en tournois du Grand Chelem, a quitté Nike cet été pour passer chez Uniqlo ! Que tout le monde se rassure, il reste quand même fidèle à Wilson pour les raquettes de tennis. Il a d’ailleurs profité de la trêve estivale pour tourner une publicité pour l’équipementier qui joue beaucoup avec les sons.

Une partie de tennis-musique

La marque de sport Wilson a voulu innover et sortir des sentiers battus avec cette campagne publicitaire. Et on peut dire que l’équipementier a réussi son pari.

Dans cette vidéo publicitaire d’une petite minute, l’ancien numéro un du tennis mondial frappe les balles de tennis accompagné par le son du DJ Money Mark. Et autant vous dire que l’entrée en scène de Roger laisse présager une ambiance dynamique pour cette vidéo.

Quand Federer commence à taper les balles au milieu du désert de Mojave avec sa raquette Wilson, la musique s’emballe. Le DJ enregistre les sons émis par le matériel de Federer en train de jouer ainsi que le bruit des balles tapant contre les percussions. Au fur et à mesure, les deux protagonistes créent un morceau de musique électronique rythmé et entraînant.

Avec Wilson, on n’est pas seul au monde

Fondé en 1913 et appartenant depuis 1989 au groupe finlandais Amer Sports, Wilson Sporting Goods fournit de nombreuses raquettes aux joueurs de tennis du circuit mondial. La marque souhaite incarner des valeurs de qualité et d’élégance, ce n’est donc pas un hasard si elle s’est associée au joueur suisse pour cette campagne puisque ce sont des termes qui caractérisent son jeu.

Avec des images d’une qualité exceptionnelle, un joueur de renommée mondiale, et un DJ connu, cette publicité ne risque pas de passer inaperçue.