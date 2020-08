DualSense : la manette de la PS5 elle aussi en fuite ?

Il y a quelques jours, la manette de la (future) Xbox Series S a été aperçue dans la nature, dans son packaging. Rappelons que pour sa future Xbox, Microsoft a fait le choix de proposer une manette très similaire à celle de l’actuelle Xbox One, avec une réelle volonté de placer sa Xbox Series X au coeur d’un écosystème Xbox déjà connu. L’inverse de chez Sony qui, avec sa PS5, proposera notamment une toute nouvelle interface, ainsi qu’une toute nouvelle manette.

Pas de DualShock 5 pour la PlayStation 5, mais une DualSense assez intriguante, qui a récemment fait l’objet d’une prise en main de la part de Geoff Keighley, une session « hands on » qui a eu un peu de mal à convaincre les joueurs… Toujours est-il que c’est maintenant au tour de la manette de la PS5 d’apparaitre sur les réseaux, entre les mains d’un accessoiriste chinois.

hands on #PS5 controller #Dualsense5 , just got a short test on it. The battery capacity is 1560mA, much more than the PS4 one. pic.twitter.com/bS0wako69J

— Galaxy (@Galaxyrain666) August 12, 2020