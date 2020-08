La Xbox Series X disponible le vendredi 6 novembre ?

Semaine houleuse pour le géant Microsoft, puisque le groupe a tout récemment du confirmer le report à 2021 de Halo Infinite, sans oublier divers leaks concernant la future Xbox Series S, dont la manette se promène déjà dans la nature… Une manette qui semble avoir encore quelques secrets à livrer, et notamment la probable date de sortie de la nouvelle Xbox.

Selon The Verge, la Xbox Series X pourrait bien être lancée le vendredi 6 novembre prochain. En effet, si Microsoft a confirmé récemment que la console sera bien lancée durant le mois de novembre, le géant américain n’a pas dévoilé la moindre date. Pourtant, sur les cartons qui abritent les manettes Xbox Series S leakées récemment, on peut apercevoir une étiquette sur laquelle on peut lire « Ne pas vendre ou afficher avant le 6 novembre 2020 ».

Xbox Series X may launch on November 6th. A tipster tells me boxes of the new controllers have a do not open date of November 6th on them. These controllers leaked earlier this week https://t.co/oyhlbg2SKo pic.twitter.com/dq096shN7L

— Tom Warren (@tomwarren) August 11, 2020