La « Xbox Series S » apparait de nouveau dans un leak concernant le packaging de la manette next-gen

La rumeur autour de la fameuse « Xbox Series S » qui aura pour but d’accompagner la sortie de la Xbox Series X lors du lancement de la next-gen en fin d’année 2020 risque de devenir le secret le moins bien garder de l’industrie du jeu vidéo. En effet, voilà maintenant de nombreux mois que les rumeurs courent autour d’une seconde console. Tout comme Sony et ses PS5 et PS5 Edition Digital, il se pourrait que Microsoft opte pour un lancement à deux machines.

Après de nombreuses rumeurs, place à un leak qui ne laisse plus trop de place aux doutes. Les photos volées d’une boîte (en mauvais état) de ce qui pourrait être le packaging de la prochaine manette Xbox « next-gen » compatible iOS, Android, PC sous Windows 10, Xbox One, Xbox Series X… Et Xbox Series S.

Une manette et une Xbox Series S… En blanc ?

C’est donc encore une fois (et comme beaucoup trop souvent) via Twitter que la photo est arrivée sur le Net. Et contrairement à de nombreux leak douteux, ces quatre images partagées par le compte Twitter de TinyRakan semblent assez réelles. On peut y voir un packaging d’une manette Xbox de nouvelle génération et de couleur « Robot White ».

Sur la face arrière on peut y voir tous les détails permettant de nous dire que le leak est bien réel, on découvre les nombreuses caractéristiques de la manette qui nous confirme que nous sommes bien sur la manette next-gen présentée en décembre dernier lors du reveal de la Xbox Series X aux Game Awards.

Enfin, sur le côté les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, puisque dès le haut de la boîte, lorsque nous regardons les périphériques compatibles nous pouvons y voir les différents appareils mobiles (avec iOS et Android), le PC sous Windows 10, la Xbox One, mais également la Xbox Series X. Et surprise, une certaine « Xbox Series S » apparaît également dans la liste.

Cette fois, il ne semble plus y avoir de doutes sur l’existence de cette console. D’autant plus que TinyRakan a partagé également une photo de la manette en question en cours d’utilisation.

La dernière question est de savoir quand Microsoft compte l’annoncer ? Car mine de rien, l’étau se resserre et nous approchons vite de la fin d’année. Nous voilà maintenant plus qu’à trois mois globalement de la potentielle sortie des consoles next-gen et nous ne savons toujours pas le prix ni l’ouverture des précommandes et nous ne sommes toujours pas certains de les voir arriver pour Noël de cette année…