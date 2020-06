Duplex : l’IA de Google peut appeler le supermarché pour demander s’il y a du papier toilette

Google est l’une des entreprises les plus avancées en matière d’intelligence artificielle. Et l’une des fonctionnalités qui reflètent le plus cette avancée est Duplex. Lorsque Duplex a été lancé il s’agissait d’une fonctionnalité liée à Google Assistant qui peut faire des appels téléphoniques à la place de l’utilisateur pour faire des réservations, par exemple pour un rendez-vous chez le coiffeur ou chez un médecin. Mais durant la pandémie, l’IA de Google a trouvé un nouvel usage : téléphoner les magasins pour demander si un produit est disponible. Les informations recueillies grâce à ces appels de robots permettent ensuite à la firme d’informer les utilisateurs de ses apps, comme Google Maps.

En effet, d’après le site Venturebeat, l’IA de Google appelle les commerçants pour demander si des produits très demandés, comme le papier toilette, le désinfectant ou les produits de nettoyage sont disponibles en rayon. Cela a également été confirmé par un représentant de Google qui est cité par le média : « Pour aider les consommateurs à prendre des décisions plus éclairées sur le moment de quitter la maison pendant la période de distanciation sociale, nous expérimentons des moyens de mettre en évidence la disponibilité des produits critiques [dans Google Maps et Search] ». On notera également que Google a déjà commencé à utiliser Duplex dans d’autres pays : la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et l’Espagne (avec une prise en charge de l’espagnol).

Duplex aide Google a afficher des informations à jour

Et Google utilise déjà Duplex pour interroger les enseignes sur les changements causés par la pandémie. « Par exemple, pour aider les gens à obtenir des informations précises sur Search et Maps – comme les heures d’ouverture des magasins modifiées ou des informations sur le ramassage et la livraison – nous avons utilisé la technologie conversationnelle Duplex pour contacter les entreprises et mettre à jour les informations de plus d’un demi-million d’entreprises », indique Payam Shodjai, Director of Product Management de Google Assistant. En d’autres termes, pour que Google Assistant, Google Maps et Google Search affichent des informations à jour, Google a utilisé son intelligence artificielle pour appeler les entreprises et demander s’il y a eu des changements d’horaires, par exemple, à cause de la pandémie.