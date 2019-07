[E3 2019] Découvrez The Outer Worlds, notre deuxième coup de coeur du salon !

La semaine dernière, lors de notre bilan et de notre top 5 des meilleurs jeux de l’E3 2019, on classait The Outer Worlds deuxième, derrière l’incroyable CyberPunk 2077 ! Nous avions hâte de pouvoir vous en parler. Il s’agit de la nouvelle production d’Obsidian Entertainment (Star Wars KOTOR II, Fallout New Vegas, South Park Le Bâton de la Vérité…), ce studio qui vient d’être racheté par Microsoft pour faire parler des Xbox Games Studios. Profitez, The Outer Worlds sera donc le dernier jeu non exclusif aux consoles Microsoft. Ce dernier jeu promet-il d’être à la hauteur ?

The Outer Worlds : Exploration de planètes !

Annoncé lors des Games Awards 2018, The Outer Worlds promet d’être dans la même lignée que l’excellent Fallout New Vegas. Ambiance folle, univers incroyable, une multitude de possibilités scénaristiques, Obsidian compte bien éblouir les joueurs de leur talent.

La démo débute dans la ville de Fallbrook, après sept années en état de cryogénisation. Il est important de souligner que nous avons assisté à une démonstration de la part des équipes de développement, et que ce n’est pas directement nous qui jouions au jeu. Nous apprenons directement que The Outer Worlds proposera un total de quatre planètes à explorer librement. Cependant, nous ne sommes pas dans un vrai monde ouvert. Nous aurons plusieurs grandes zones à explorer sur chaque planète, un peu à l’image des jeux Tomb Raider ou des derniers Uncharted avec de grandes zones ouvertes.

Dans toute la galaxie, sur ces différentes planètes vous trouverez des PNJ (personnages non jouables) qui seront là pour vous donner diverses quêtes en plus de votre mission principale. Dans cette démo, le point de départ était donc la ville de Fallbrook qui est un savant mélange d’un Far West et d’une galaxie lointaine très lointaine ! Les cowboys du futur qui avait quand même sacrément de classe. Un premier PNJ nous demande d’aller nettoyer un vieil entrepôt rempli de mercenaires mal intentionnés.

L’occasion pour nous de voir les premiers choix de dialogues. Car oui, c’est bien l’une des grandes forces de The Outer Worlds : son scénario, et ses multiples choix importants au cours de l’aventure. Pour faire court, les développeurs nous ont indiqué qu’il serait possible d’être ami ou ennemi avec l’ensemble des factions présentes dans le jeu. Tout comme dans le très célèbre Fallout New Vegas, il sera primordial de gagner des niveaux pour augmenter vos compétences. Si vous n’avez pas assez de charisme, beaucoup de possibilités de choix de dialogues seront bloquées et vous louperez pas mal d’opportunités ! Heureusement, nous serons accompagnés d’amis dans le jeu (joué par l’IA, pas de coopération en vue pour le moment). Cette IA (intelligence artificielle) aura des compétences un peu plus élevées que nous et nous permettra ainsi de nous aider dans diverses situations comme les dialogues.

The Outer Worlds : L’immersion maximale ?

Très clairement, The Outer Worlds va tirer sa force par le génie d’Obsidian à créer ses propres univers. Car la chose qui nous a bien bluffés, c’est de voir la cohérence de ces environnements. Pour la deuxième partie de la démo, nous partons en direction de la Zone Monarch Wilderness, qui est la plus vaste zone du jeu. Terminé le FaWest, nous sommes désormais dans une zone exotique vraiment sympa. L’occasion de découvrir la fonction qui remplace le SVAV (système de visée automatique dans Fallout grâce au Pip-Boy). Cette fois, les développeurs ont opté pour un genre de Bullet-Time (ralentissement du temps). Ils expliquent cette faculté suite à un dysfonctionnement de notre cryogénisation. Cela nous permet de nous aider grandement lors des combats et des phases de shoot !

Lors de ces mêmes moments, il est possible de donner des ordres nos coéquipiers pour qu’ils nous aident ! Attaquer, nous couvrir, ou simplement attendre, il sera possible de mener plusieurs stratégies ! Très clairement, le jeu va bien mettre en avant les possibilités, la liberté et les choix que nous allons pouvoir faire !

Graphiquement, et techniquement, ce ne sera pas la grande force de cet Outer Worlds, au même titre que ce n’est pas la force des Fallout. Pourtant, ce sont des jeux qui parviennent à véritablement nous marquer par leur univers assez dingue. Et de ce fait, nous avons vraiment hâte de poser enfin nos mains sur The Outer Worlds qui débarquera sur PS4, Xbox One et PC le 25 octobre prochain !