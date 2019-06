[E3 2019] Nous avons vu en avant-première Star Wars Jedi Fallen Order

Annoncé lors de la Star Wars Celebration en avril dernier à Chicago (en même temps que Star Wars IX L’Ascension de Skywalker), Star Wars Jedi Fallen Order est le nouveau jeu édité par Electronic Arts et développé par les équipes de Respawn Entertainment (TitanFall, Apex Legends…). Après un bon Star Wars Battlefront, et un Star Wars Battlefront II qui a connu pas mal de controverses, l’idée est de se réconcilier avec les fans de l’univers Star Wars. Et pour cela, EA n’a pas fait dans la dentelle. Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu solo, sans multijoueur, avec aucune lootboxes, et pour le moment pas de DLC prévus pour accompagner le jeu. La durée de vie de la campagne scénarisée devrait également durer plus de dix heures. Sur le papier, c’est du tout bon, mais lors de son annonce en avril dernier, le petit détail qui inquiétait les fans c’était le manque de gameplay. Ce weekend, à l’occasion de l’EA Play 2019, nous avons pu assister aux côtés des membres de Respawn Entertainment à une longue présentation de gameplay de 25 minutes. Voici ce que l’on peut en retenir !

Star Wars Jedi Fallen Order : Un Jedi tu seras !

C’est donc 25 minutes qui nous ont été accordé aux côtés des développeurs pour découvrir une version longue de l’extrait qui fut diffusé ce weekend lors de l’EA Play 2019. Nous avons donc pu commencer la séquence dans l’eau, avec Cal (protagoniste principal de ce jeu), qui va donc prendre le contrôle d’un TB-TT (les fameuses grosses machines à quatre pattes que l’on peut voir dans la neige dans Star Wars V L’Empire Contre Attaque). Pour pouvoir sortir de l’eau et prendre le contrôle de cette machine, Cal va faire un peu de grimpette ! On est ainsi dans un jeu de plateforme où l’on doit sauter de rebords en rebords. C’est limite si on pourrait ce croire dans Uncharted ou Tomb Raider ! Ce qui est intéressant puisque cela peut dépayser le joueur et nous faire oublier le temps d’un moment que nous sommes dans un Star Wars. Un court moment, puisque Cal va vite s’emparer de la machine et créer pas mal de soucis à l’empire en détruisant tout sur son passage ! Une séquence assez épique avec beaucoup de grosses explosions, pas mal de détails à l’écran, et un jeu qui semble stable et plutôt joli. Une fois le carnage terminé, vous rejoignez la résistance et vous les aider à libérer les Wookies, s’enchaîne de nombreuses phases d’action et de combat… Au sabre laser ! L’arme des Jedis.

Graphiquement, le jeu est vraiment sympa. Alors oui, cela pourrait être un poil plus beau, mais n’oublions pas que le jeu est actuellement en cours de développement et qu’il ne sortira pas avant le mois de novembre 2019. Au niveau du gameplay, si Star Wars Jedi Fallen Order n’invente rien et ne révolutionne rien, il utilise des mécaniques de gameplay qui rappelant de nombreux jeux d’action et d’aventure. En soi, est-ce une mauvaise chose ? Non, bien au contraire. Cependant, il semblerait que les combats soient tout de même assez accessibles et pas vraiment difficiles. Attention de ne pas rendre le jeu trop accessible à tous même aux plus jeunes alors qu’un jeu Star Wars et des combats aux sabres laser doivent être techniques !

L’utilisation de la Force semble vraiment intéressante avec plusieurs possibilités. Que ce soit la fameuse poussée qui permet de repousser les ennemis ou les objets. L’attrait vers soi, qui permet, au contraire d’attirer un ennemi ou un objet. Ou bien encore le système pour figer le temps. Les différentes utilisations de la Force alliée au sabre laser donnent parfois un combo vraiment sympa !

Tout au long de l’aventure, nous sommes accompagnés par notre petit droïde qui sera important ! Ce dernier pourra nous aider et débloquer des zones, afficher une map et un objectif à atteindre et bien plus encore ! Il sera également possible de modifier et d’améliorer notre droïde pour le rendre plus efficace.

On regrettera un personnage principal qui manque un peu de charisme (pas dans son physique, mais notamment dans sa tenue vestimentaire qui reste tout de même assez basique). Globalement, c’est un bon premier aperçu de Star Wars Jedi Fallen Order qui nous donne pas mal d’espoirs pour les prochaines semaines. Nous avons désormais hâte de pouvoir poser nos mains dessus pour voir si manette en main le plaisir est tout aussi bon !