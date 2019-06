[E3 2019] Que retenir de l’EA PLAY 2019 ? On vous fait découvrir le salon de l’intérieur !

Ce weekend, les samedi 8 et dimanche 9 juin 2019, c’était l’EA Play, un salon organisé depuis quatre ans par l’éditeur américain Electronic Arts pour commencer les festivités de l’E3 un peu en avance ! Cette année, Presse-citron est sur place à Los Angeles pour couvrir l’événement ! On vous fait le récapitulatif du weekend sur les choses à retenir et l’on vous emmène à la découverte du salon !

EA PLAY – Un peu de frustration !

Il ne fallait pas s’attendre à grand-chose et à beaucoup de surprises de la part d’EA cette année ! Le géant américain avait même annoncé avant l’événement qu’il n’y aurait pas de conférence de presse comme d’habitude, seulement des streams pour présenter différents jeux. L’événement, c’est la présentation du premier gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order ! Il s’agit clairement du principal jeu d’EA pour cet événement, le seul « triple A » et qui n’a pas convaincu ! Malheureusement, EA a peut-être mal choisi sa démo puisque globalement, les joueurs ne sont pas convaincus ! Pourtant, pour la presse, nous avons eu le droit à une démo un peu plus longue qui est bien plus convaincante ! Nous ne manquerons pas de vous en parler très bientôt !

STAR WARS JEDI FALLEN ORDER

-> Sortie le 15 Novembre 2019

-> PS4, Xbox One, PC

EA annonçait ensuite la saison 2 (très attendue) d’Apex Legends ! Lançait en février 2019, le jeu a fait beaucoup de bruit jusqu’à faire de l’ombre au maître Fortnite. Cependant, le jeu est très vite redescendu dans l’estime des joueurs qui attendaient avec impatience de nouvelles choses ! Et bien, ça y est et ça va arriver très vite ! Nouvelle arme pour le rang or, de nouvelles armes légendaires, de nouveaux skins, avec bientôt des parties en mode « classé » avec des weekends avec du double XP !

APEX LEGENDS – SAISON 02

-> Sortie le 2 Juillet 2019

-> PS4, Xbox One, PC

Pour prolonger le plaisir des fans de jeux de tirs, EA a prévu une belle annonce pour Battlefield V ! En effet, de nouvelles maps vont arriver pour le mode en ligne, avec une map assez grande qui permettra de vous tirer dessus à distance : La map Mirata.

À l’inverse, ceux qui préfère le combat rapproché, EA sortira bientôt la map Opération Underground qui sera plus petite. Electronic Arts annonce également l’arrivée du chapitre 5 de Battlefield V pour cet automne avec un nouveau champ de bataille !

BATTLEFIELD V – CHAP.5

-> Sortie cet automne

-> PS4, Xbox One, PC

Changement d’ambiance pour chausser les crampons ! Direction les terrains de foot avec FIFA 20 ! Petit changement cette année, le jeu fut annoncé et dévoilé lors de l’événement (d’habitude, EA aime bien l’annoncer un peu avant). Comme toujours, cette année encore, FIFA sera plus beau, plus réaliste, plus physique…. Mais, la grosse nouveauté, c’est le retour du mode « Street » ! Le fameux FIFA Street qui a connu de beaux jours sur PS2 (et un opus assez moyen sur PS4/360). Dans FIFA 20, ce mode de jeu sera nommé « VOLTA » avec des matchs en 5vs5, la possibilité de créer votre équipe, et de découvrir un mode histoire !

FIFA 20

-> Sortie le 27 septembre 2019

-> PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Quand on a vu Les Sims 4 au programme de cet EA Play, on a tout de suite pensé à un portage sur Nintendo Switch qui aurait été sympathique ! Malheureusement, il faudra compter sur les îles paradisiaques qui arrivent prochainement dans une nouvelle extension ! Comme toujours, nouveaux vêtements, nouvelles carrières, nouvelles possibilités seront au programme !

LES SIMS 4 – LES ÎLES PARADISIAQUES

-> Sortie le 21 juin 2019

-> PC

Un peu déçu et surtout frustré car du coup, il n’y a pas eu de surprises et pas de nouveautés lors de cet EA Play 2019 ! Avec l’annonce du nouveau Need For Speed (pour les 25 ans de la licence) on aurait vraiment aimé avoir au moins une ou deux informations !

EA PLAY 2019 – Une petite visite du salon ?

Découvrez dès maintenant une petite visite (en plus d’un résumé, et de quelques avis) de l’EA Play 2019 ! L’espace FIFA, l’espace Star Wars, les aménagements, l’ambiance, voici l’EA Play 2019 au coeur du Hollywood Palladium de Los Angeles !