[E3 2019] WRC 8 se prépare à revenir en force après un an de stand-by !

D’année en année, les mêmes jeux ne cessent de revenir que ce soit dans les FPS avec Call of Duty, dans le sport avec FIFA et PES, mais aussi dans les sports mécaniques avec Moto GP, Formula One ou encore WRC. Le problème, c’est qu’avec une cadence si élevée, il est pas toujours simple pour les jeux de vraiment proposer quelque chose de nouveau l’année suivante. C’est pourquoi, saluons l’initiative de Big Ben de prendre une année de pause, pour livrer un WRC 8 qui semble ressorti bien grandit de son long développement ! Plus réaliste, plus beau, mais surtout plus complet que jamais ! Nos premières spéciales nous ont séduites !

WRC 8 – Plus beau, plus complet, plus réaliste que jamais ?

WRC 8, le jeu officiel des championnats du monde des rallyes est de retour après une petite année de repos ! Si vous avez aimé WRC 7 en 2017, vous allez sans doute être sous le charme de WRC 8 en 2019 ! Il s’agit toujours du jeu officiel WRC, avec tout le contenu, que ce soit les teams, les pilotes, les rallyes, les voitures ! Au programme, les 14 pays du championnat dont la Turquie et le Chili qui sont les deux derniers pays à avoir rejoignent la compétition. Plus de 50 teams officielles, plus de 100 spéciales dont les super-spéciales à l’échelle 1:1. Autant dire que le jeu sera complet avec un mode carrière qui fut énormément boosté.

La principale nouveauté au niveau du gameplay c’est le gain de dynamisme dans le jeu. C’est nerveux, ça répond bien, nous avons une multitude de préréglages et réglages approfondis à faire, c’est vraiment sympa. Vous avez la possibilité de paramétrer plusieurs réglages sur votre voiture et les changer selon les spéciales et les rallyes. C’est vraiment un point positif ! L’autre point positif c’est les gros efforts faits sur les conditions climatiques et les cycles jour/nuit. Désormais, tout est en temps réels ! Commencer une course en fin d’après-midi à Monte-Carlo sous un joli soleil, finissez la spéciale de nuit sous une tempête de neige ! La météo sera aléatoire au fil de votre spéciale et si vous souhaitez faire vos propres scénarios, ce sera possible également ! Et croyez-nous, le mode tempête avec la grosse pluie et le vent est vraiment pas mal ! De plus, au niveau de la pluie, elle a vraiment un effet sur la conduite. Les trous d’eau sur la piste vont vraiment ralentir et déstabiliser votre véhicule et seront à anticiper !

L’autre principale nouveauté c’est le mode carrière qui fut totalement revu et amélioré ! Désormais, vous avez une vue d’un paddock et vous gérez toute votre team ! Et quand on dit toute, c’est vraiment toute votre team ! Réglage de la voiture, préparation de la saison avec anticipation des weekends imposés et planifications des événements sur les weekends de libre ! Réalisez un événement extrême (rallye difficile avec conditions météorologiques compliquées) pour gagner de l’argent et faire augmenter votre team. Réalisez un événement d’entraînement pour améliorer vos performances. Ou alors, réalisez un weekend de repos pour reposer votre équipe ! Car oui, comme un FIFA ou PES, les membres de vos équipes vont se fatiguer au fil de la saison ! Ne les épuisez pas !

Gérez également les membres de votre team ! Le kiné pour s’occuper de vos pilotes. Le météorologue pour anticiper les conditions climatiques et choisir les bons réglages et les bons pneus ! Le bon mécanicien pour avoir une voiture performante ! La gestion du mode carrière est ultra-poussée et vraiment bien pensée et promet de longues heures de plaisir ! De plus, cette année il ne sera pas forcément obligé de débuter par la catégorie « Junior ». En effet, il sera possible de directement passer des tests dans la catégorie « WRC 2 Privé » pour lancer un peu plus rapidement sa carrière !

En bref, WRC 8 a eu raison de s’accorder une année de pause ! En plus de susciter l’attente chez les fans, ils vont avoir le plaisir de retrouver un jeu plus beau, plus fun, plus dynamique, plus réaliste et surtout le WRC le plus complet jamais réalité à ce jour ! Cela annonce que du bon pour l’avenir ! WRC 8 sera disponible en septembre sur PS4, Xbox One et PC, et une sortie sur Nintendo Switch est prévue pour octobre 2019 !