E3 : où précommander Doom Eternal, Watch Dogs Legion, Pokémon Épée et CTR ?

Cette année encore, la conférence E3 aura marqué l’histoire des jeux vidéo. Cette dernière qui se tient à Los Angeles a vu les grands éditeurs de contenus annoncer les précommandes pour leurs nouveaux jeux : au delà du très attendu Cyberpunk 2077, d’autres jeux vidéo comme Doom Eternal, Watch Dogs Legion, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ou encore Crash Team Racing Nitro Fueled sont déjà disponibles à la précommande.

Si Sony s’est fait discret pour cette nouvelle édition de l’E3, cela n’empêche pas les amateurs de la PlayStation 4 de découvrir de nouveaux jeux dont le potentiel est vraiment énorme : Ubisoft, Nintendo, Bethesda ou encore CD Projekt RED ont annoncé quelques titres qui pourraient devenir les blockbusters des mois à venir. Si vous voulez sécuriser votre achat, et bénéficier de ces jeux en avant première, voici un guide pour savoir où les précommander avant leur sortie.

Précommander Doom Eternal Collector

Après Cyberpunk 2077, c’est la version PC de Doom Eternal en édition Collector qui est éditée par Bethesda qui figure en tête des précommandes les plus populaires sur le site marchand Amazon. Le fameux jeu vidéo en FPS est disponible également sur PS4 et Xbox avec une date de sortie annoncée pour le 22 novembre 2019.

Dans cette édition collector, vous recevrez une reproduction du casque du personnage DoomGuy, une bande-son, un lithographie, un skin, un art-book ainsi qu’un steelbook – le tout pour 225 euros quelle que soit la console de jeux vidéo.

Précommander Cyberpunk 2077

Si vous n’avez pas encore passé votre précommande de Cyberpunk 2077, c’est maintenant qu’il faut y aller. C’était le jeu vidéo le plus attendu de cet E3, et les premiers aperçus ont créé un engouement phénoménal. Disponible sur PC, Xbox et PS4 dès le 16 avril 2020, Cyberpunk 2077 se décline en deux versions. La première est la version Cyberpunk 2077 Edition Collector, et la deuxième est Cyberpunk 2077 en version standard (juste le jeu). Comme son nom l’indique, la version collector vient avec des goodies comme un steelbook, un artbook, une statuette de V, et plein d’autres petits cadeaux.

Précommander Watch Dogs Legion

Ubisoft a également créé la sensation lors de cet E3 en annonçant un nouvel épisode de Watch Dogs, Legion. Pour avoir pu le tester pendant quelques minutes sur le stand de la marque sur le salon, et compte tenu des premiers retours de la communauté, ce jeu vidéo a un énorme potentiel et pourrait s’imposer comme le nouveau succès de l’éditeur français.

Watch Dogs Legion est disponible à la précommande en deux versions dont la date de sortie change légèrement : la première version, Watch Dogs Legion Limited Edition apparaitra le 6 mars 2020, et inclura le jeu, un masque, un skin de voiture ainsi qu’un skin d’armes pour 69€. Pour les grands fans, la version Watch Dogs Gold Edition sera disponible 3 jours avant, le 3 mars 2020, pour 99€. Le jeu est disponible sur les consoles PS4 et Xbox.

Précommander Pokémon Épée et Bouclier

Les deux nouveaux jeux pour la Nintendo Switch ont un énorme potentiel. L’éditeur de jeux japonais vient de dévoiler Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, qui se positionne dans le Top 3 des meilleures ventes / précommandes de jeux vidéo sur la plateforme marchande Amazon. Ce pack spécial inclut les deux jeux ainsi qu’un steelbook exclusif pour 119€. Ces deux nouvelles versions de Pokémon seront disponibles dès le 15 novembre 2019.

Précommander Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash Team Racing est de retour ! Activion sort un nouvel opus de la fameuse course sur PS4 : Nitro-Fueled. Celle-ci figure également comme l’une des grandes annonces de cet E3, et il faudra attendre beaucoup moins longtemps pour profiter du jeux vidéo. Crash Team Racing Nitro-Fueled est disponible en précommande pour 29€ au lieu de 39€ (soit une remise de 25%) pour une livraison dès le 21 juin 2019. Le jeu d’Activion se place en ce moment comme le jeu le plus populaire de la catégorie « PS4 » sur Amazon, c’est dire le succès !

Préacommander Crash Team Racing Nitro-Fueled sur PS4 à 29€ ici

Autres jeux vidéo disponibles

Voici quelques autres jeux annoncés lors de l’E3, et qui sont aussi disponibles en précommande :